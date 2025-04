«Tenemos una oportunidad para renovar el Eskola Kirola y que los niños no lo dejen»

Con o sin suspensión inmediata de la obligatoriedad del sistema Multikirola, clubes y federaciones deportivas asumen que un debate amplio sobre la fórmula de ... la iniciación deportiva en el territorio es irremediable, necesario más que conveniente. La última noticia de que la sentencia del TSJPV se haga efectiva en la práctica hasta que el Supremo dicte sentencia –se estima que en un plazo de unos dos años–, no varía las posiciones de los agentes deportivos, y no traerá, según la mayoría, grandes consecuencias prácticas. Con matices propios de cada disciplina, se impone el mensaje de que urge reformular el sistema, más allá de su obligatoriedad, para hacer más accesible y atractiva la idea compartida de la idoneidad del multideporte en edades tempranas.

El presideten de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, Manu Díaz, recoge una opinión generalizada en el deporte: «Tenemos que basarnos en una buena regulación propia y no funcionar a golpe de sentencia». Añade que «las revisiones del sistema tienen que llegar por parte de los agentes implicados, de un acuerdo entre instituciones, federaciones, clubes y colegios». La suspensión de la obligación de apuntarse al Multikirola para ingresar en un club «no creo que traiga cambios significativos pero sí supone un mayor acicate para consensuar un sistema atractivo de iniciación en el deporte». En ese sentido, reconce estar «expectante ante la ponencia» para analizar y valorar esta realidad.

«Los que querían jugar en un club se apuntaban sí o sí al Multikirola», evidencia Ryan Valoria, coordinador del Beti Ona Erain. Reconoce que «la obligación conlleva tiranteces», si bien sostiene que «creemos en el sistema de multideporte como actividad sana, enriquecedora y apta para convivir con amigos, incluso con encuentros lúdicos al margen de la competición. Si se reformula bien, funcionará».

Valoria entiende incluso que «en un origen se ha querido evitar la especialización o la captación temprana o que un chico de 12 años haya pasado ya por tres clubes. Pero la obligación chocaba, al margen de otras limitaciones como días de entrenamiento o competición». En definitiva, le secunda Javi Azpiazu, presidente del Aloña Mendi de Oñati, «se trata de mejorar el Multikirola porque el hecho de que niños y niñas hagan todos los deportes es bueno. Pero el acuerdo tiene que venir de todos los clubes».

El técnico del Añorga Kepa Miranda aboga, por su parte, por «escuchar a los expertos», para lo cual ve necesario «alejarse de la confrontación que se ha generado entre Diputación y algunos clubes. Esta última decisión judicial no nos va a afectar para nada. Solo para que algunos canten victoria. El sistema ha valido hasta ahora para Gipuzkoa y sus jóvenes. Ese clima de confrontación tiene consecuencias en otros asuntos como los horarios o la deslegitimación del fútbol».

El deporte rey no teme pérdida de licencias, convencido de que, en cualquier caso, serán las matrículas de Multikirola las que se pueden resentir. El baloncesto, en cambio, no descarta consecuencias. El director general de la Federación Guipuzcoana de Baloncesto, Jon Txakartegi, sospecha que «podemos tener un efecto negativo porque había gente que con la obligatoriedad en vigor tenía su primera toma de contacto con el baloncesto en el sistema multideporte, aunque no se apuntaran luegon en ningún club. Habrá gente que ya no pase por ahí y el porcentaje que conozca nuestro deporte será menor. Podrá ocurrir lo contrario: que gente que no se inscribía en un club por no hacer Multikirola lo haga a partir del próximo curso, pero entendemos que serán menos casos». Dicho esto, añade que «la filosofía del multideporte es positiva, pero generaba dudas en su ejecución y la poca flexibilidad de la aplicación. Lo mejor de todo esto es que va a haber una gran reflexión y lo importante es que se tenga en cuenta la visión de federaciones o deportes que estamos regulados y somos prácticas mayoritarias. La clave está en dar una vuelta al modelo, que necesita más recursos y más calidad».

Agendas más despejadas

En la práctica, habrá casos de todos los colores, «aunque quizás nos demos cuenta de que de manera obligada o libre, tenemos la misma participación en el multideporte. Somos un territorio muy deportivo», sostiene el director técnico de la Federación Guipuzcoana de Rugby, Xabi Castaño. No obstante, sí prevé «que pueda haber familias que vienen al rugby al liberarse del multideporte de todos los sábados y de una actividad más que pagar. Se abre un tiempo para comprobar el impacto pero, sobre todo, para mejorar la propuesta para que el multideporte sea atractivo y los niños y niñas no lo dejen».

Lo tiene claro la presidenta del Ordizia Rugby Elkartea, Koro Bosque. «La gente va a estar más libre para apuntarse a lo que quiera. En nuestro caso, el rugby es una cosa más entre otras tantas y acarreaba una obligación de hacer otros deportes. Así creo que es mejor para todos».

Cuestión de agendas cita igualmente Gorka Redondo, responsable del Eguzki de fútbol sala en Lasarte-Oria. «Si una familia tiene dos entrenamientos de fútbol a la semana, más Multikirola, más inglés u otra extraescolar, es más fácil que descarte nuestra opción. Bastante tenemos con que nos venga gente del fútbol. Si tiene que compatibilizarlo con muchas cosas...». De todas formas, Redondo es cauto al referirse a la suspensión de la obligatoriedad. «Está saliendo en la prensa pero tenemos que esperar a la comunicación oficial de la Diputación. No sabemos si en vez de ser obligatorio va a ser preferente, o qué ocurrirá con la imposibilidad de jugar en Bizkaia, o con las edades en las selecciones».

La afectación de la suspensión de la obligatoriedad puede ser dispar en la capital y en municipios más pequeños. Así lo apunta un ejemplo de club arraigado en el pueblo como el Pulpo Eskubaloi Kluba de balonmano, en Zumaia. Su presidente, Iban Narbaiza, expresa que «aquí nuestro deporte está muy asentado, aunque tal vez en Donostia se acerque menos gente ahora que no es obligatorio. Mis hijos, por ejemplo, probaron en Multikirola antes de apuntarse al club. Igual salimos perdiendo respecto al fútbol. Somos de los que pensamos que es bueno que los chavales prueben distintos deportes». Añade el matiz del curso. «En sexto de Primaria sí que puede haber gente que tiene claro qué quiere y le cuesta más hacer otros deportes de manera obligada».