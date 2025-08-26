La operación retorno vuelve a colapsar la muga en Biriatou

La película se vuelve a repetir un día más en la muga: importantes problemas de circulación, largas colas… y cientos de vehículos que se congregan ... camino de Francia para volver a su lugar de origen tras las vacaciones de verano. Este martes no ha sido una excepción, y la AP-8 está viviendo una jornada marcada por las grandes retenciones a la altura de Irun en plena operación retorno.

La gran densidad de vehículos a primera hora de la tarde ha comenzado a provocar pequeñas colas pasadas las 16.35 horas en sentido Biriatou. Sin embargo, la situación se ha agravado aún más conforme transcurría la tarde y a las 17.15 horas las retenciones ya superan los siete kilómetros. Desde la Ertzaintza se recomienda extremar la precaución en la zona.

Más desplazamientos internacionales

Este verano han aumentado especialmente los desplazamientos internacionales, con vehículos que atraviesan Euskadi provenientes de Francia con destino a Portugal y el Norte de África, principalmente. Se prevé un incremento en el tráfico internacional de alrededor de un 3,8% con respecto al año pasado, llegando a alcanzar una cifra aproximada de 2.110.000 vehículos que circularán por nuestras carreteras, produciéndose, de esta manera, alrededor de 4.220.000 desplazamientos (frente a los 4.060.000 desplazamientos que se registraron en 2024).

Han sido cinco los puntos críticos a los que se ha prestado una especial atención durante el periodo vacacional: la AP-8 en la zona fronteriza de Biriatou, los enlaces AP-1/N-622 sentido Vitoria-Gasteiz y N-622/A-1 sentido Burgos/Madrid, y el nudo de Armiñon, que conforman los pasos más críticos del tráfico internacional; y la salida por la A-8 hacia Cantabria, que es donde se concentra el mayor volumen del tráfico interno.

Para facilitar la circulación durante la operación retorno se activará un dispositivo especial en el nudo de Armiñón, donde se desviará uno de los tres carriles de la A-1 para facilitar la incorporación segura de vehículos procedentes de la AP-1, manteniendo una velocidad constante de 80 kilómetros por hora.