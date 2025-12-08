Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Imagen de las retenciones en la AP-8 a la altura del peaje de Irun. DE LA HERA

La operación retorno del puente de diciembre deja retenciones de cinco kilómetros en la AP-8 en Irun

La gran afluencia de vehículos en el peaje de Irun en sentido Bilbao ha complicado la circulación a media tarde

I.G.

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:47

La operación retorno del puente de diciembre se ha hecho sentir en Gipuzkoa. Y es que las carreteras del territorio han registrado una gran afluencia de vehículos en las últimas horas, coincidiendo con el fin del puente festivo en pleno día de la Inmaculada Concepción. Una de las vías que más problemas de tráfico ha experimentado ha sido la AP-8 en sentido Bilbao.

Tal y como han informado desde el Departamento de Seguridad, la gran afluencia de vehículos ha sido especialmente intensa a partir de las 17.00 horas, momento en el que han comenzado a generarse las primeras retenciones a la altura del peaje de Irun en sentido Bilbao, a la altura del punto kilométrico 7,5. Las colas han ido en aumento, y han alcanzado los cinco kilómetros pasadas las 18.00 horas. Sin embargo, la situación ha comenzado a normalizarse progresivamente y pasadas las 20.15 horas el tráfico ha recuperado la normalidad.

Accidente mortal en Biescas

Por otro lado, este lunes ha resultado trágico en las carreteras, ya que un hombre de 38 años, vecino de Bizkaia, ha fallecido en un grave accidente de tráfico ocurrido en la N-260A, a la altura de Biescas (Huesca). En el siniestro se han visto implicados tres turismos, dos de ellos pertenecientes al mismo grupo familiar, según informó SOS Aragón a través de la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil. La colisión ha dejado otras ocho personas heridas de diversa consideración.

