Operación aplanamiento

Hoy empiezan mis vacaciones de Semana Santa, que este año van a ser de recogimiento sí o sí. El fin de semana me ha tocado trabajar, que esto no cierra ni en las fiestas de guardar. La redacción estaba desangelada en tiempos de teletrabajo masivo. Cuatro gatos al teclado, literal. Y pensar que la de ayer iba a ser una de esas jornadas laborales especialmente ajetreadas. ¿Pero quién se acuerda ya de las elecciones al Parlamento Vasco? ¿Y de la final del mano parejas de pelota? ¿Y de la Real Sociedad disputándole al Real Madrid los puestos más altos de la tabla? Resulta que casi de sopetón nos llega un virus viajero, porque ya nada de lo que pase en ningún lado nos es ajeno, y nos vemos gritando «No pasa nada, tenemos a Arconada» delante de la tele. A falta de saber el cuándo y el cómo de la final de Copa, bien vale una reposición del 87 en Teledeporte. Sobre todo cuando tiene final feliz, por mucho 'spoiler' que nos hayan hecho.

Andamos escasos de alegrías, oiga. El confinamiento va pesando, y lo que te rondaré morena. Así que una saca sus instintos más primarios para subsistir y prioriza: cerveza, vino, patatas y aceitunas. También anchoíllas, para no perder la costumbre del aperitivo con gilda de los fines de semana y las vacaciones. La época en la que se fardaba de tener 50 rollos de papel higiénico apilados cual escultura de Jeff Koons en el baño ha pasado a mejor vida. Hasta los psicólogos teorizan sobre este drástico cambio de hábitos de consumo: que si tiene un efecto terapéutico, que si el momento de la cervecita tras los aplausos de las ocho ayuda a desconectar, que si aumenta las endorfinas... Chin chin por las endorfinas.

Y eso que llega la época de la operación bikini. El que quiere no tiene excusas. Porque por poder, nos sobra tiempo, y una se pone a sudar solo de ver todos esos vídeos caseros haciendo pilates, yoga, ejercicios de 'core', cardio con cartones de leche y garrafas de aceite y rodillo con cuatro palos y la bici en el balcón. Total, si ya no sabemos si va a volver el bikini tras el reinado del bañador o si se seguirán llevando los pantalones 'slouchy'. Tampoco se sabe si con tanto permiso remunerado va a haber vacaciones para disfrutar en verano, o si éstas van a ser indefinidas y sin cobrar... Para operaciones bikini estamos, con semejante drama sanitario y laboral.

Lo cual no es óbice para caer en la dejadez. Dicen en las farmacias que venden mucho tinte para el pelo. No sea que algún día nos liberen por sorpresa y salgamos todos a la calle como El Puma cantando 'Pavo Real'. Para pavos reales, mis favoritos, los de Cristina Enea. Los adoraba, y desde que se han ido de paseo hacia el Bukowski, ni te cuento. (Chin chin por Rafael Berrio).

Lo que desde el viernes se presupone un 'must have' es una mascarilla. Porque el presidente del Gobierno no se pone una en vano. Me imagino a mi amama diciendo 'hamaika ikusteko jaio ginen'. Luego hay cosas que una no se puede ni imaginar, como a su padre saliendo a por el pan y el periódico con mascarilla. Ver venir.

Ahora la operación verdaderamente importante es la de aplanamiento. De los contagios, no del vientre, se entiende. Pico, desescalar, curva de la 'V', curva de la 'U'. Vamos mejorando, dicen las autoridades. Y no es que no me lo quiera creer. Pero a pesar del titánico esfuerzo de los sanitarios, que como el resto de los que están sacando las castañas del fuego se merecen aplausos, un monumento y lo que haga falta, cientos de muertos cada día.

Como para no caer en el chin chin. Y entre una cosa y otra, una se pone nostálgica añorando épocas no tan lejanas, cuando las mascarillas eran exfoliantes y EPI era el amigo entrañable de Blas. Con lo bonito que era todo aquello, y ni nos enteramos. Carencia de 'mindfulness', supongo. ¿Porque es real todo esto que está pasando aquí y ahora? No hay día en que todo parezca irreal, un sueño de los malos, como el de Antonio Resines en 'Los Serrano'. No puede ser, pero es. Falta distancia para calibrar la magnitud de lo que está pasando. De sopetón, un virus viajero nos pone delante del espejo. Y nos vemos frágiles y vulnerables. Chin chin.