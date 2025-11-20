Once actividades para la Semana Europea de Prevención de Residuos

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación de Gipuzkoa ha llamado a «conectar el valor y desconectar el residuo» en una nueva Semana Europea de ... Prevención de Residuos, que contará con once actividades que combinan educación, innovación y compromiso social que se desarrollarán desde mañana hasta el 1 de diciembre en distintos puntos del territorio.

Según explicó el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, esta edición tiene tres novedades destacadas como la puesta en marcha del Centro de Preparación para la Reutilización (CPR) Sanitario, que recuperará material ortopédico con fines sociales; el proyecto piloto del Axular Lizeoa junto a Ausolan y el Basque Culinary Center, que previene el desperdicio alimentario en comedores escolares; y el laboratorio de reciclaje en vivo dentro de la carpa GK Recycling, donde los visitantes podrán experimentar el proceso de transformación de los plásticos en nuevos objetos.

En el ámbito alimentario se celebrará la jornada 'Hacia una gastronomía sostenible: innovación y colaboración en acción', en el GOe, donde se abordarán las oportunidades de los 'hubs' y los 'living labs' en la creación de soluciones sostenibles para un sistema alimentario «más resiliente». La campaña Zero Zabor Uretan, impulsada junto a Mater Museoa, cerrará su recorrido por la costa vasca con un encuentro final para compartir los resultados de una iniciativa que ha unido a más de 500 entidades en torno a la lucha contra las basuras marinas. Y también se celebrará el acto de reconocimiento 'Último Minuto' a las empresas colaboradoras del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, que contribuyen a la reducción del desperdicio mediante la recuperación y redistribución de alimentos.

Además, un año más, el Desfile de Moda Sostenible celebrará en Naturklima su décima edición. Once diseñadores y marcas del territorio mostrarán creaciones elaboradas con materiales reutilizados, «reivindicando el talento local y la producción ética».

Asensio subrayó que quieren «poner el foco en el valor que contienen los residuos, en su potencial para generar empleo, inclusión y bienestar. Conectar el valor es mirar los residuos no como un problema, sino como una oportunidad para construir un modelo económico más justo, solidario y respetuoso».