Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Ignacio Asensio.

Once actividades para la Semana Europea de Prevención de Residuos

Desde mañana y hasta el 1 de diciembre se pondrá el foco «en el potencial que tienen para generar empleo, inclusión y bienestar», dice Asensio

DV y Agencias

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:26

Comenta

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación de Gipuzkoa ha llamado a «conectar el valor y desconectar el residuo» en una nueva Semana Europea de ... Prevención de Residuos, que contará con once actividades que combinan educación, innovación y compromiso social que se desarrollarán desde mañana hasta el 1 de diciembre en distintos puntos del territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  4. 4 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  5. 5 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  6. 6

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  7. 7

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9 El pueblo que tiene productos de limpieza «para veinte años» tras las compras descontroladas de su secretaria: «No nos caben»
  10. 10 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Once actividades para la Semana Europea de Prevención de Residuos

Once actividades para la Semana Europea de Prevención de Residuos