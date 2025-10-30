La oficina itinerante para expedir el DNI llegará a cinco localidades guipuzcoanas

Los ciudadanos de los municipios del interior de Gipuzkoa van a poder renovar sus documentos de identidad de una manera más sencilla a partir de ... ahora gracias al Vehículo Integral de Documentación (Vidoc), una oficina intinerante móvil. La iniciativa, presentada este jueves en la comisaría de la Policía Nacional de Donostia, llegará primero a Zumarraga el próximo 12 de noviembre. «El objetivo de la unidad móvil es facilitar la renovación del DNI y del Pasaporte a personas que tengan dificultades para desplazarse a San Sebastián, Eibar o Irun», explica Raquel Yus, Inspectora Jefa de la sección de Documentación del cuerpo policial.

La furgoneta, que está equipada con todas las herramientas necesarias para completar la labor (impresora del DNI y pasaporte; plastificadora; rampas para personas con movilidad reducida...), está pensada para que el proceso de renovación no dure más de diez minutos. «Este nuevo servicio expresa la vocación de servicio que la Policía Nacional tiene con la ciudadanía», ha remarcado Jesús Herranz, Jefe Superior de Policía.

Junto a él también han asistido al acto la delegada y subdelegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia y Noemí López, respectivamente. Garmendia ha explicado que el Vidoc llega a Gipuzkoa tras ayudar «a más de 60 localidades de Bizkaia y Álava», un éxito que en su opinión «corrobora la cercanía y normalidad» con la que actuan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Si un ciudadano está interesado en conseguir cita, Herranz ha recordado que primero debe hablar con los ayuntamientos de cada localidad y llevar dinero físico para completar el proceso (12 euros en el caso del DNI y 30 en el del pasaporte).

Opiniones

La iniciativa ha sido acogida de manera positiva por los ciudadanos que se acercaban este jueves a la oficina de la Policía Nacional en Donostia. «Todo lo que sea ayudar me parece una iniciativa muy positiva. Venir hasta aquí supone una pérdida de tiempo porque te dejas toda la mañana y, la verdad, creo que es muy bueno, aunque llega un poco tarde», reconoce Jesús Amenabar, vecino de Zumarraga de 71 años que acompañaba a un familiar a renovarse el DNI.

Esta opinión también la comparte Isaac Bozal, ciudadano lasartearra de 80 años: «Es una iniciativa buenísima y no tenía ni idea. Seguro que va a servir a mucha gente».

De hecho, estos dos pueblos van a ser los primeros en los que asistirá la unidad móvil (a Zumarraga llegará el 12 y a Lasarte el 13). Otros municipios a las que asistirá el vidoc son Mondragon (18 de noviembre), Tolosa (20 de noviembre) y Deba (26 de noviembre). Mientras tanto, localidades como Ordizia o Elgoibar han mostrado ya su interés por recibir el servicio, aunque todavía no se ha detallado fechas concretas.