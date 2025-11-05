Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Campaña de la declaración de la Renta.

Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales

Las solicitudes para la bolsa de empleo de puestos de técnico de apoyo a las campañas de Renta e IVA podrán presentarse hasta el 13 de noviembre de 2025

Javier Medrano

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:03

Comenta

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha abierto una convocatoria pública para crear una bolsa de empleo destinada a cubrir, de forma temporal, puestos de técnico de apoyo en las campañas de la declaración de la Renta e IVA del próximo ejercicio. Las retribuciones brutas mensuales alcanzan aproximadamente los 3.500 euros, según recoge la Orden Foral 2034/2025, publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el pasado 23 de octubre.

El objetivo de la convocatoria es reforzar el personal necesario para atender la Campaña de la Renta y del IVA, mediante el nombramiento de funcionarios interinos por programas. Quienes resulten seleccionados se encargarán de asistir a los contribuyentes en la presentación de sus autoliquidaciones, tanto de forma presencial en las oficinas mecanizadas de Renta del Territorio Histórico como a través del servicio telefónico. En el caso de la campaña del IVA, también realizarán tareas de revisión y regularización de obligaciones tributarias.

Los aspirantes deberán ser mayores de 16 años y contar, al menos, con un título universitario de grado, diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica, o sus equivalentes. Además, se exige disponer de la capacidad funcional necesaria para desempeñar las funciones del puesto y cumplir con los requisitos de nacionalidad establecidos para el empleo público así como tener asignado un perfil lingüístico 3 de euskera.

El proceso de selección contempla una fase de oposición y otra de concurso, en la que se valorarán los méritos de los candidatos. Tras su finalización, se conformarán dos listas diferenciadas: una exclusiva para la Campaña de la Renta y otra que incluirá tanto Renta como IVA.

Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Diputación (https://egoitza.gipuzkoa.eus7es/empleo-publico), en un plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación oficial. La tasa de participación es de 20 euros, salvo para las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que estarán exentas de su abono.

Esta convocatoria ofrece una oportunidad destacada para quienes deseen incorporarse temporalmente a la Administración foral, en una labor clave para el correcto desarrollo de la Campaña de la Renta 2025, con condiciones salariales competitivas y formación en el ámbito tributario.

