Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales Las solicitudes para la bolsa de empleo de puestos de técnico de apoyo a las campañas de Renta e IVA podrán presentarse hasta el 13 de noviembre de 2025

Javier Medrano San Sebastián Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:03

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha abierto una convocatoria pública para crear una bolsa de empleo destinada a cubrir, de forma temporal, puestos de técnico de apoyo en las campañas de la declaración de la Renta e IVA del próximo ejercicio. Las retribuciones brutas mensuales alcanzan aproximadamente los 3.500 euros, según recoge la Orden Foral 2034/2025, publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el pasado 23 de octubre.

El objetivo de la convocatoria es reforzar el personal necesario para atender la Campaña de la Renta y del IVA, mediante el nombramiento de funcionarios interinos por programas. Quienes resulten seleccionados se encargarán de asistir a los contribuyentes en la presentación de sus autoliquidaciones, tanto de forma presencial en las oficinas mecanizadas de Renta del Territorio Histórico como a través del servicio telefónico. En el caso de la campaña del IVA, también realizarán tareas de revisión y regularización de obligaciones tributarias.

Los aspirantes deberán ser mayores de 16 años y contar, al menos, con un título universitario de grado, diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica, o sus equivalentes. Además, se exige disponer de la capacidad funcional necesaria para desempeñar las funciones del puesto y cumplir con los requisitos de nacionalidad establecidos para el empleo público así como tener asignado un perfil lingüístico 3 de euskera.

El proceso de selección contempla una fase de oposición y otra de concurso, en la que se valorarán los méritos de los candidatos. Tras su finalización, se conformarán dos listas diferenciadas: una exclusiva para la Campaña de la Renta y otra que incluirá tanto Renta como IVA.

Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Diputación (https://egoitza.gipuzkoa.eus7es/empleo-publico), en un plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación oficial. La tasa de participación es de 20 euros, salvo para las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que estarán exentas de su abono.

Esta convocatoria ofrece una oportunidad destacada para quienes deseen incorporarse temporalmente a la Administración foral, en una labor clave para el correcto desarrollo de la Campaña de la Renta 2025, con condiciones salariales competitivas y formación en el ámbito tributario.