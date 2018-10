«Había obreros en el piso nueve pero han tenido tiempo de saltar al balcón» El andamio se encontraba en la fachada sur de un bloque de diez pisos. / F. DE LA HERA El andamio colocado en un edificio de diez plantas de Irun se desplomó ayer sobre una casa sin causar ningún herido IÑIGO MORONDO IRUN. Viernes, 5 octubre 2018, 06:45

El estruendo fue enorme. Gran parte del andamio colocado alrededor de la casa número 10 de la calle Arbesko Errota de Irun cedió ayer minutos antes de las seis de la tarde. Se trata de un edificio de diez pisos en el que la comunidad de propietarios ha iniciado una reforma de la fachada. Frente al portal del inmueble, separadas de él por una estrecha calzada, se levantan tres pequeñas villas y sobre una de ellas cayó buena parte de los hierros.

Había obreros trabajando en el andamio y vecinos dentro de la casa sobre la que se desplomó la estructura, pero afortunadamente no hubo heridos de ningún tipo. Los operarios se encontraban trabajando a la altura del piso noveno y, según relataron varios vecinos, percibieron que algo iba mal y buscaron la zona del balcón, desprovisto ya del cerramiento acristalado que aún no había sido retirado de la planta inmediatamente superior, y tuvieron tiempo de saltar antes de que cediera el andamiaje. Los vecinos de la villa, por su parte, parece que tampoco sufrieron percance alguno, pese a los notables daños que sí registró su vivienda.

«Parecía que la casa se movía»

«Yo estaba en casa, acababa de sentarme a ver la tele y he escuchado un ruido enorme», relataba Esther, vecina del edificio en el que se encontraba colocado el andamio. «Pensaba que era que estaban echando escombros por el tubo, pero seguido he notado como si se moviera toda la casa y ha vuelto a oírse otro ruido más grande aún».

Formaba parte de un corrillo de residentes del bloque en el que cada uno iba contando cómo había vivido la situación. Se encontraban todos fuera del cordón que la Policía Local colocó a los pocos minutos del incidente y dentro del cual estaban los coches de la propia guardia municipal, una ambulancia y dos de los tres vehículos que los Bomberos de Bidasoa desplazaron al lugar.

Todos los vecinos estaban fuera de casa por la misma razón. «Nos han pedido que desalojáramos porque parecía que había un poco de olor a gas y que era mejor salir por si acaso». Efectivamente, parece ser que al desprenderse el andamiaje de la fachada pudo verse afectada alguna llave del suministro de gas. «También nos han dicho que cerráramos las ventanas para evitar que, si había un escape, se acumulara el gas dentro».

En el corrillo se iban conociendo detalles. «Los obreros han tenido suerte de que la del noveno les haya visto, porque les ha podido abrir la puerta y los ha metido en casa para que no se quedaran ahí mientras se caía el andamio», en un balcón que sin barandilla de ningún tipo, tenía el aspecto de un alféizar bastante ancho. «Lo que es increíble es que no haya salido nadie herido. Si te lo cuentan y ves cómo ha quedado, no te lo crees», añadía otra de las residentes.

Algunos iban trayendo nuevas informaciones al grupo, como que «el balcón del tercero es el que está más afectado, igual es ahí de donde ha empezado a caerse», sugería un joven. En ese lugar, precisamente, estaban los bomberos procediendo a labores para asegurar el saliente. Otro de sus focos de actuación se encontraba en el amasijo que había aplastado parte del tejado de la villa cercana.

Representantes del Ayuntamiento acudieron a interesarse por lo ocurrido y a ofrecer a los vecinos la ayuda del consistorio por si fuera necesaria. También se personó una arquitecta del área de Urbanismo para definir el plan de actuación junto con la empresa que realiza la obra, la dirección de la misma y la montadora del andamio.