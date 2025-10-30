Las obras del Topo en Donostia entran en su fase final con el avance del acceso a la estación Centro

La pasante soterrada del Topo por el centro de San Sebastián está cada vez más cerca de ser una realidad. Tras ocho años de ... trabajos que han provocado innumerables afecciones en las zonas de Amara, Centro, Miraconcha, Antiguo y Benta Berri, la variante subterránea que enlazará las estaciones de Anoeta y Lugaritz se encuentra en un estado muy avanzado de construcción. La mejor prueba de ello es que ya se han empezado a instalar los accesos a la estación Centro-La Concha, con la colocación de las escaleras mecánicas que conectarán la calle Loiola con la terminal central de la nueva pasante, horadada a 40 metros de profundidad. Con la futura estación de Benta Berri concluida desde 2022 y con la nueva terminal soterrada de Easo a punto de rematarse, los avances que se están produciendo estos días en la estación Centro-La Concha permiten ver ya la luz al final del túnel: la previsión es que la obra de la pasante concluya en la primera mitad de 2026 y su puesta en funcionamiento se espera para aproximadamente dentro de un año, para antes de que acabe 2026, ya que serán necesarios varios meses de pruebas antes de que el Topo pueda circular por ella.

La estación Centro-La Concha es la más simbólica del nuevo trazado subterráneo del Topo porque se encuentra a pocos metros de la catedral del Buen Pastor y bajo calles céntricas como Urbieta, Easo o San Martín. Por tanto, la imagen de que el acceso que se ha construido desde la calle Loiola cuenta ya con las primeras secciones de sus escaleras mecánicas instaladas tiene mucha fuerza porque acerca el momento de que el tránsito de pasajeros sea una realidad. Aunque aún habrá que quemar unas cuantas etapas para llegar a ese momento.

Fuentes de Euskal Trenbide Sarea (ETS), la empresa pública dependiente del Departamento vasco de Movilidad Sostenible que se encarga de la construcción de la pasante del Topo, indican a este periódico que el acceso a la estación Centro-La Concha desde la calle Loiola estará compuesto por 16 tramos de escaleras mecánicas, de los cuales ya se han colocado 9. La mayoría de ellos han sido colocados en la bajada hacia la terminal y la previsión es que para mediados de noviembre puedan estar instalados los 16. «Primero se fijan las escaleras mecánicas en su emplazamiento definitivo y posteriormente se construye la escalera fija de la parte central, momento que se aprovecha para realizar pruebas en las mecánicas», explican desde ETS.

Frente al hotel Londres En enero se acometerá la colocación de las escaleras mecánicas en el acceso de la plaza Xabier Zubiri

El otro acceso directo a la estación Centro-La Concha se ubicará en la plaza Xabier Zubiri (frente al hotel Londres). Este avanza algo más retrasado que el de la calle Loiola y la previsión es que las escaleras mecánicas se empiecen a instalar el próximo enero. Además, la terminal Centro-La Concha tendrá un tercer acceso a través de un ascensor instalado en la calle Easo.

En las otras dos terminales soterradas de la nueva pasante del Topo, la de Benta Berri y la de Easo, los accesos ya están concluidos. En la de Benta Berri culminaron hace tres años. El acceso que se encuentra junto al polideportivo de Benta Berri también cuenta con escaleras mecánicas, mientras que el situado al final de la calle Matia tiene un pasillo rodante mecanizado –al estilo de los que suele haber en los grandes aeropuertos–. Este tipo de pasillo se ha instalado también en el acceso a la estación de Easo desde la calle Autonomía. Esta última estación soterrada contará con un segundo acceso desde el paseo de Errondo, aunque este no se empezará a construir hasta que entre en funcionamiento la pasante ferroviaria, ya que habrá que actuar sobre la actual playa de vías para poder construirlo.

Tres nuevas terminales Los accesos a las futuras estaciones de Benta Berri y Easo ya están instalados, a excepción del de Errondo

Varios meses de pruebas

La previsión es que la obra civil de la variante subterránea del Topo por Donostia finalice a lo largo de la primera mitad del año que viene. No obstante, todavía habrá que esperar unos meses para inaugurar la nueva ruta, ya que una vez acabados los trabajos habrá que llevar a cabo las pruebas necesarias para garantizar que el servicio se presta sin problemas y con todas las garantías. Se producirán marchas 'en blanco' (circulaciones de prueba de los trenes para garantizar la seguridad y fiabilidad de la línea, así como los tiempos de viaje antes de transportar pasajeros), se formará a los maquinistas, y se sucederán todos los ensayos, comprobaciones y ajustes habituales antes de estrenar un servicio de esta trascendencia, llamado a triplicar la cifra de usuarios del Topo, hasta alcanzar en 2030 los 7,2 millones de pasajeros al año entre las tres nuevas paradas, según las previsiones que maneja el Gobierno Vasco.