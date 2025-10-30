Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Algunos tramos de las escaleras mecánicas que dan acceso a la estación Centro-La Concha desde la calle Loiola ya se han instalado. ETS

Las obras del Topo en Donostia entran en su fase final con el avance del acceso a la estación Centro

La previsión es que los trabajos de construcción de la pasante soterrada finalicen en la primera mitad de 2026, aunque su puesta en marcha se espera para antes de que acabe el próximo año

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

La pasante soterrada del Topo por el centro de San Sebastián está cada vez más cerca de ser una realidad. Tras ocho años de ... trabajos que han provocado innumerables afecciones en las zonas de Amara, Centro, Miraconcha, Antiguo y Benta Berri, la variante subterránea que enlazará las estaciones de Anoeta y Lugaritz se encuentra en un estado muy avanzado de construcción. La mejor prueba de ello es que ya se han empezado a instalar los accesos a la estación Centro-La Concha, con la colocación de las escaleras mecánicas que conectarán la calle Loiola con la terminal central de la nueva pasante, horadada a 40 metros de profundidad. Con la futura estación de Benta Berri concluida desde 2022 y con la nueva terminal soterrada de Easo a punto de rematarse, los avances que se están produciendo estos días en la estación Centro-La Concha permiten ver ya la luz al final del túnel: la previsión es que la obra de la pasante concluya en la primera mitad de 2026 y su puesta en funcionamiento se espera para aproximadamente dentro de un año, para antes de que acabe 2026, ya que serán necesarios varios meses de pruebas antes de que el Topo pueda circular por ella.

