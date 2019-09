Nunca fiarse de un Santacoloma sobrino de otro Miguel Andrades y 'Achuchón', sobrino carnal del soberbio 'Achuchón' del viernes, se miden en la arena de la plaza donde se puso el cartel de 'No hay billetes'. / FOTOS MICHELENA Última de la Feria de septiembre, torero pinturero, erales como toros | De Jerez, como Padilla Maravilla, admirador de Fandiño, Miguel Andrades casi pudo con sus dos R. Montesinos BEGOÑA DEL TESO ZESTOA. Lunes, 9 septiembre 2019, 06:41

Entraste a la villa del balneario por el jardín del Arocena y te sentaste en la terraza del inmortal Bar Koiote. Resultó sensación extraordinaria porque posiblemente sea el único bar de la galaxia que hasta hora y media antes del comienzo del pertinente festejo taurino tenga las mesas sobre la arena misma del coso (rectangular en este caso) donde después, como manda la secular tradición, se procederá a la lidia y muerte de dos toros erales a manos de un torerillo con ganas de ser matador de los de puerta grande. El día de la Virgen de septiembre ese novillero de grana y oro fue Miguel Andrades, alumno de la Escuela Taurina de Ubrique, pueblo de los curtidores excelsos y de Jesús Janeiro. Le acompañó una cuadrilla de buenos bregadores que alguna vez también soñaron con glorias monumentales: Juan Rojas, Jose Manuel Vidal, J. J Ramírez. A su lado, el sobresaliente, Mario Sánchez (9 torillos estoqueados ya), se fajó bien a los quites que le cedió Miguel porque quién sabe si en 2020 sea llamado para encabezar el cartel de la rectangular.

Sentados con los cafés sobre la arena de la plaza de la villa del Urola solo se hablaba de la novillada del pasado viernes. Solo se mentaba a dos santacolomitas de Oropesa llamados 'Achuchón' y 'Perezoso', plenos de transmisión y casta. Dificilísimo se lo pusieron al bravísimo Joao d`Alva, un portugués también encastado. Tan difícil que a las tres de la madrugada del sábado salía de una operación de cirugía reparadora de oreja en el Hospital Donostia. Tan difícil que un banderillero de pura plata, Alexis Ducasse, acabó en el mismo hospital con 16 puntos en su pene, 15 en el escroto y 5 en la espalda. Para 'Perezoso' la afición pidió la vuelta al ruedo (rectangular).

¡Banderillero!

Se retiraron las mesas del Koiote. Eneko Antia, montando caballo tordo, 'despejó' la arena y entregó las llaves de toriles (lanzadas por la presidenta María Ángeles Izeta) a Gontxal, el torilero. Era domingo pero el primer eral, negro entrepelado, fue otro 'Achuchón', a la sazón sobrino del 'Achuchón' del que no debieron fiarse ni Joao ni Alexis. Le banderilleó saleroso Miguel aunque los palos cayeron a la buena de los dioses. El cartel de 'No hay billetes' aún estaba colgado en los bajos del ayuntamiento. Era distraido el 'Achuchón' sobrino y Miguel no logró interesarle en su muleta. Pero recibió oreja de ley. Por aclamación. El segundo, 'Antifaz', fue noble y encastado. Volteó al torero y a uno de sus ayudas que no supieron mandar en el ruedo (rectangular). Gran error, nunca te confíes con toros del linaje Santa Coloma.