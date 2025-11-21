El nuevo lugar de encuentro para los amantes de juegos de cartas, de mesa y la cultura fantástica en Gipuzkoa La tienda, especializada en TCGs como 'Magic: The Gathering', 'Lorcana' o 'Pokémon', así como en juegos de mesa, miniaturas y accesorios, llega con una propuesta que que va más allá de un simple comercio

Irun suma desde esta semana un nuevo espacio para los aficionados a los juegos de cartas, de mesa y la cultura fantástica. 'El Ojo del Planeswalker', situado en la calle Luis Mariano nº14, acaba de abrir sus puertas con la vocación de convertirse en el centro neurálgico de la comunidad jugona de la ciudad.

La tienda, especializada en TCGs como 'Magic: The Gathering', 'Lorcana' o 'Pokémon', así como en juegos de mesa, miniaturas y accesorios, llega con una propuesta que que va más allá de una tienda, el de crear comunidad en tre los aficionados.

El nuevo comercio contará con una agenda regular de actividades pensadas para reunir a jugadores veteranos y a nuevas incorporaciones al hobby. Entre las propuestas que lanzan los propios dueños destacan la realización de torneos oficiales, drafts y ligas, partidas nocturnas, demostraciones de juegos de mesa, sesiones para principiantes y eventos temáticos.

Este fin de semana ya hay una programación prevista, desde este viernes con Draft Lorcana a las 16.30 horas y Ten Candles a las 20.00 horas. El sábado está previsto Chaos Draft a las 20.00 horas y el domingo torneo de One Piece.

Un lugar de juegos y de encuentro en Irun

La nueva tienda, ubicada en el centro de Irun, cuenta con mesas amplias, zonas de juego y una selección de productos. Por ello, la tienda irundarra busca convertirse en un refugio para quienes disfrutan compartiendo partidas y descubriendo nuevos universos.

Desde Mugan, la asociación de comercio, se celebra esta nueva incorporación al tejido comercial de Irún, destacando su aportación de «color, vida y comunidad» a la zona de Luis Mariano.