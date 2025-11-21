Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La nueva tienda se ubica en el Luis Mariano 14, en Irun.

El nuevo lugar de encuentro para los amantes de juegos de cartas, de mesa y la cultura fantástica en Gipuzkoa

La tienda, especializada en TCGs como 'Magic: The Gathering', 'Lorcana' o 'Pokémon', así como en juegos de mesa, miniaturas y accesorios, llega con una propuesta que que va más allá de un simple comercio

L. G.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

Irun suma desde esta semana un nuevo espacio para los aficionados a los juegos de cartas, de mesa y la cultura fantástica. 'El Ojo del Planeswalker', situado en la calle Luis Mariano nº14, acaba de abrir sus puertas con la vocación de convertirse en el centro neurálgico de la comunidad jugona de la ciudad.

La tienda, especializada en TCGs como 'Magic: The Gathering', 'Lorcana' o 'Pokémon', así como en juegos de mesa, miniaturas y accesorios, llega con una propuesta que que va más allá de una tienda, el de crear comunidad en tre los aficionados.

El nuevo comercio contará con una agenda regular de actividades pensadas para reunir a jugadores veteranos y a nuevas incorporaciones al hobby. Entre las propuestas que lanzan los propios dueños destacan la realización de torneos oficiales, drafts y ligas, partidas nocturnas, demostraciones de juegos de mesa, sesiones para principiantes y eventos temáticos.

Este fin de semana ya hay una programación prevista, desde este viernes con Draft Lorcana a las 16.30 horas y Ten Candles a las 20.00 horas. El sábado está previsto Chaos Draft a las 20.00 horas y el domingo torneo de One Piece.

Un lugar de juegos y de encuentro en Irun

La nueva tienda, ubicada en el centro de Irun, cuenta con mesas amplias, zonas de juego y una selección de productos. Por ello, la tienda irundarra busca convertirse en un refugio para quienes disfrutan compartiendo partidas y descubriendo nuevos universos.

Desde Mugan, la asociación de comercio, se celebra esta nueva incorporación al tejido comercial de Irún, destacando su aportación de «color, vida y comunidad» a la zona de Luis Mariano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  3. 3 El temporal arrecia y cubre de nieve el interior de Gipuzkoa
  4. 4 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  5. 5 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  6. 6 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  7. 7

    Herido grave un trabajador de 44 años tras caer de gran altura en una obra de Azpeitia
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    Eroski se libra de la losa de la deuda para centrarse en crecer en el norte
  10. 10

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El nuevo lugar de encuentro para los amantes de juegos de cartas, de mesa y la cultura fantástica en Gipuzkoa

El nuevo lugar de encuentro para los amantes de juegos de cartas, de mesa y la cultura fantástica en Gipuzkoa