Nueve segundos de vuelo tras abandonar el 'hospital'

Alrededor de 600 animales son tratados cada año en Basabizi, el centro foral de recuperación de fauna silvestre de Gipuzkoa. Los hay de todo tipo: ... águilas culebras, buitres, zorros, visones... El último que ha pasado por este hospital para la fauna animal ha sido un milano real que fue liberado ayer en la zona de Pikoketa, en Peñas de Aia.

Esta ave fue localizada herida a primeros de mes. Se estampó en pleno vuelo contra una valla, donde quedó atrapada. «No tenía heridas graves, pero sí precisaba ser asistida en Basabizi», explica Iker Zubimendi, jefe de sección de Fauna Silvestre de la Diputación.

El milano real fue conducido hasta el balcón de Pikoketa en una caja de cartón. Fiel a su carácter cuando se siente amenazado, adoptó esa pose que da origen al verbo 'amilanar': cabeza gacha y ninguna resistencia cuando fue cogido por las manos de Alain Loperena. Incluso, defecó levemente. Este guarda forestal lo balanceó levemente con sus brazos, y el milano real extendió sus alas y alzó el vuelo. Salió más elegante que veloz y no fue muy lejos. Tras apenas nueve segundos de aleteo, se posó en un pinar. «Está algo asustado -coinciden Loperena y Zubimendi- y es normal que haga una parada para situarse» antes de decidir el rumbo hacia su recobrada libertad.