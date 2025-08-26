Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alain Loperena libera en el balcón de Pikoketa el milano real recuperado en Basabizi. Iñigo Royo

Nueve segundos de vuelo tras abandonar el 'hospital'

El centro foral para la recuperación de la fauna silvestre de Gipuzkoa, Basabizi, devolvió ayer a su hábitat a un milano real que fue hallado herido en una valla hace tres semana

Oskar Ortiz de Guinea

Oiartzun

Martes, 26 de agosto 2025, 00:16

Alrededor de 600 animales son tratados cada año en Basabizi, el centro foral de recuperación de fauna silvestre de Gipuzkoa. Los hay de todo tipo: ... águilas culebras, buitres, zorros, visones... El último que ha pasado por este hospital para la fauna animal ha sido un milano real que fue liberado ayer en la zona de Pikoketa, en Peñas de Aia.

