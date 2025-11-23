Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una persona accede a los juzgados de Irun. Lusa

Nueve juzgados de Donostia y dos de Irun, bajo la lupa del CGPJ para controlar su funcionamiento

El Consejo General inspecciona de forma anual una serie de salas de cada comunidad autónoma a propuesta de los tribunales superiores

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:46

Comenta

Once juzgados de Gipuzkoa, la mayoría de San Sebastián, han sido incluidos en la lista para ser inspeccionados, ya sea por el atasco en los ... asuntos que se tramitan en estos órganos judiciales, bien porque llevan tiempo sin pasar una inspección. La «saturación» de los juzgados no es una situación nueva, debido a la sobrecarga de trabajo por la falta de personal pero también provocada por el aumento de la litigiosidad –sólo en los juzgados de Donostia se celebran una media de 1.000 juicios al mes–.

