Nueve investigados por desórdenes públicos y lanzar pintura en los juzgados de Donostia en protesta por las sentencias que «arremeten contra el euskera» La Ertzaintza ha abierto diligencias a cinco hombres y a cuatro mujeres, de entre 18 y 26 años, que esta mañana han participado en una concentración no comunicada ante los juzgados, tras impedir el acceso al edificio y arrojar pintura contra la fachada

DV Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:56 | Actualizado 14:55h. Comenta Compartir

La Ertzaintza ha abierto diligencias como investigados a cinco hombres y a cuatro mujeres que este miércoles por la mañana han participado en una concentración no comunicada ante los juzgados de la capital guipuzcoana. Un acto organizado con pancartas para clamar en contra de las últimas sentencias judiciales «que arremeten contra el euskera».

Durante la concentración, según ha informado el departamento de Seguridad, se ha impedido el acceso de personas al edificio y se ha arrojado pintura contra la fachada. Además, otro hombre ha sido propuesto para sanción administrativa al «obstruir la labor de los agentes».

Según informa Seguridad, a las 10.00 horas de este miércoles la Ertzaintza ha sido requerida para personarse en los juzgados de la Plaza Teresa de Calcuta en Donostia, ya que los participantes de una concentración han lanzado pintura contra el edificio y han obstaculizado la entrada al mismo.

La Ertzaintza ha identificado por ello a un total de diez personas, todas de nacionalidad española. A nueve de ellas, de entre 18 y 26 años y como participantes de la concentración, se les han abierto diligencias como investigadas por los delitos de desórdenes públicos y daños, mientras que la décima, apuntan desde Seguridad, va a ser propuesta para sanción por infracción de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana al «obstruir la labor de la Ertzaintza».

El grupo de jóvenes, que ha coreado proclamas como 'Euskal Herria, askatu', han portado varias pancartas en defensa del euskera, precisamente en una jornada en la que se celebra el Día Internacional del Euskera y ante los juzgados y en señal de protesta por las sentencias judiciales que han anulado su exigencia. Entre ellas, se ha podido leer 'Euskararik gabe, Euskal Herria ez' ('Sin euskera, Euskadi Herria no'), 'Euskararen independentzia' ('Independencia del euskera'), 'Euskal Herria euskaldun' o 'Euskararen alde, oldartu gaitezen' ('Revelémonos a favor del euskera').

Temas

Ertzaintza

Juzgados