La nueva ubicación en San Martín para el pop up, un éxito Fueron muchos los visitantes a este pop up. / MICHELENA I. B. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 6 mayo 2019, 06:35

Se trata de una de las citas más clásicas de GdM San Sebastián Moda Festival, un evento que se celebra desde la primera edición y que siempre ha destacado por su carácter popular. Nos referimos al pop-up, un acogedor 'market' de moda que ayer estrenó ubicación en el Mercado San Martín y que, a tenor de la afluencia de asistentes, tuvo un gran recibimiento.

Desde las once de la mañana y hasta las ocho de la tarde, fueron muchos los donostiarras, guipuzcoanos y turistas que se acercaron hasta este céntrico mercado para conocer las propuestas que una docena de comercios multimarca guipuzcoanos tenía preparadas para esta temporada primavera-verano que ya tenemos a la vuelta de la esquina.

De este pop up, los clientes valoran especialmente la cercanía que en él hay con los representantes de los diferentes establecimientos, quienes, con la tranquilidad que otorga este escenario, muestran y explican las diferentes tendencias.

Por su parte, entre los comerciantes la sensación al final de la jornada era de satisfacción, tanto por la nueva ubicación, muy céntrica y accesible, como por el alto número de visitantes que había tenido la feria y, consecuentemente, las ventas que se habían relizado.

Y, para que no faltase de nada, en este renovado pop up hubo también tiempo para la gastronomía, con el 'Food Space', un stand especial de ocio 'by San Martín', y para la ambientación musical, como siempre, de la mano de Edurado Bengoa y sus Bengoa DJ's.