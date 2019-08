La nueva estrategia de radar doble de la DGT en la A-8 Tráfico apuesta por situarlos a menos de nueve kilómetros de distancia dejando a un lado la anterior iniciativa de que uno de ellos fuera una simple disuasión al no contar con el aparato de medición DV Martes, 6 agosto 2019, 11:36

«Es increíble, como si te sancionasen dos veces por la misma cosa», explica una conductora. Y es que lo que parece ser una nueva estrategia de la DGT para controlar la velocidad en carretera ha sorprendido esta semana a los usuarios de la autovía del Cantábrico A-8.

Lo contaba este fin de semana el diario El Comercio. Los dos aparatos fotografiaron el vehículo de esta conductora circulando a 115 y 112 kilómetros por hora, es decir, por debajo de la velocidad genérica para autovías pero por encima de la limitación en esos tramos. Las dos denuncias se cursaron con cinco minutos de diferencia y se las acaba de encontrar en el buzón. «Llegan en sobre sin certificar, sin aclarar en qué fecha la dejaron, lo que te impide pagar la sanción por internet», lamenta. «Es verano y mucha gente está fuera de casa. Yo tuve suerte de pasar por esta vivienda», explica. Al ir a pagar en el banco la entidad le confirmó que en las últimas semanas llevaban media docena de casos similares.

El pasado mes de marzo, el director general de Tráfico, Pere Navarro, desveló uno de los trucos que está empleando la DGT para conseguir disminuir la siniestralidad en las carreteras. Navarro confirmó que las cajas con señalización de radar no siempre contienen dentro uno, pues «con solo el cartel de aviso de radar surte efecto», ya que recuerda que el objetivo de la DGT es que la gente aminore la velocidad cuando avista un cartel, y no poner denuncias. Tal como informa El Comercio, para amplificar su efecto disuasorio lo que hace es rotar los cinemómetros de forma aleatoria para evitar que los conductores sepan dónde funcionarán la próxima vez. De esta manera Tráfico apuesta por situarlos a menos de nueve kilómetros de distancia dejando a un lado la anterior iniciativa de que uno de ellos fuera una simple disuasión al no contar con el aparato de medición

Hay pocos aparatos y por eso es más extraño lo que están encontrándose en las últimas semanas los conductores. En la autovía del Cantábrico (A-8) la DGT ha activado dos radares seguidos. Ambos están en Villaviciosa, en la calzada hacia Gijón, y se mantienen a una distancia de 8,6 kilómetros. Los tramos a los que apuntan tiene una limitación de velocidad de 100 kilómetros por hora y un túnel de separación, Niévares, a 90. La consecuencia para quien los excede es que en lugar de una, acaba llevándose dos multas.

De momento, no se tiene constancia de que este método se vaya a utilizar en otras vías o regiones españolas, aunque la Policía Foral de Navarra ya está empleando un sistema muy similar: los radares en cascada.

Para detectar las infracciones de quienes circulen por encima del límite de velocidad establecido, el método de los radares en cascada consiste en colocar un cinemómetro móvil unos metros más allá del radar fijo y sirve para detectar a los conductores que sobrepasen el límite de velocidad permitido.

1.301 radares en España

España cuenta en la actualidad con un total de 1.293 radares en sus carreteras. De todos ellos, 661 son fijos, 68 de tramo y 572 móviles, según datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con motivo de la Operación Salida del verano, el director general de Tráfico, Pere Navarro, anunció que se pondrían en funcionamiento 20 nuevos aparatos, con la idea de sumar para final de año 78 radares más. Esta veintena de instrumentos comenzaron a operar el 1 de julio. Todos ellos son radares fijos y 16 de ellos están colocados en nacionales. El resto, cuatro, están situados en vías autonómicas.

Como ya adelantó Navarro en marzo de este año, la DGT no tenía previsto lanzar «grandes planes de expansión de radares», pero sí admitió que el organismo que dirige preveía continuar poniendo más radares en aquellos tramos o lugares donde pudieran ser «útiles», pues recalcó la importancia que tienen estos «para la seguridad de los conductores».

Todos estos radares se encargan de vigilar a los conductores por si estos realizan algún comportamiento indebido en la carretera. Pero la DGT también dispone de cámaras de vigilancia, helicópteros o incluso drones. De hecho, desde este 1 de agosto, con motivo de la Operación Salida de agosto, tres de estos drones han comenzado ya a denunciar a aquellos conductores que infrinjan la normativa de tráfico y seguridad vial.