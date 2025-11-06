Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las calefacciones centrales aún no se han encendido al mantenerse las temperaturas altas. Morquecho

En noviembre y sin encender la calefacción

Comunidades de vecinos de Gipuzkoa siguen sin activar las calderas mientras las máximas no bajen de 15 grados. «Lo normal es ponerla en marcha en octubre»

Álvaro Guerra

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

El 'veroño' que se está viviendo en Gipuzkoa, como coloquialmente se llama al periodo inicial del otoño en el que aún se mantienen temperaturas propias ... del verano, permite mantener apagadas las estufas en los hogares, lo que representa un pequeño respiro para los bolsillos ahogados de muchos ciudadanos que temen el 'tarifazo' energético. Aunque también hay quienes se quejan por no tener su piso caldeado a su gusto, sobre todo en los casos de comunidades con calefacción central. Lo habitual otros años es que las calderas comunitarias se activen a mediados de octubre, cuando el ambiente ya ha refrescado de forma considerable y se ven abrigos por la calle.

