En noviembre y sin encender la calefacción

El 'veroño' que se está viviendo en Gipuzkoa, como coloquialmente se llama al periodo inicial del otoño en el que aún se mantienen temperaturas propias ... del verano, permite mantener apagadas las estufas en los hogares, lo que representa un pequeño respiro para los bolsillos ahogados de muchos ciudadanos que temen el 'tarifazo' energético. Aunque también hay quienes se quejan por no tener su piso caldeado a su gusto, sobre todo en los casos de comunidades con calefacción central. Lo habitual otros años es que las calderas comunitarias se activen a mediados de octubre, cuando el ambiente ya ha refrescado de forma considerable y se ven abrigos por la calle.

Este año, sin embargo, el encendido se está retrasando considerablemente. «Ninguna comunidad de las que gestionamos ha activado la calefacción hasta ahora», dice Daniel Aguirre, responsable de la administración de fincas de San Sebastián que lleva su apellido. En su caso, llevan la gestión de 170 inmuebles con calefacción individual y otros doce con calefacción centralizada. Confiesa que mantener apagados los calefactores entrados ya en noviembre es una situación «atípica», pero admite que viene «de maravilla», tanto a los administradores como a los propios vecinos. Normalmente se suelen activar durante la primera semana de octubre, pero «cada año se va retrasando». Lo suyo suele ser enchufarlas «cuando las temperaturas máximas marcan 15 o 16 grados». Sin embargo, ahora mismo «no podemos enchufarlas porque los termómetros señalan hasta 19º y 20º».

El ahorro por supuesto que es notable en las carteras. Es así de simple: retrasar el encendido supone «un mes de pago menos para las comunidades». Pero no solo para los inmuebles, sino también para los que los gestionan. Existen varios factores, como el tamaño de la comunidad y del uso que den las diferentes viviendas a la calefacción, pero de media «se pueden estar ahorrando unos 2.000 euros al mes por encenderla más tarde, y nosotros todas las reparaciones».

Vecinos inquietos

Aun así, la incertidumbre está presente en los inmuebles. Muchas familias preguntan cuándo se van a activar los calefactores, y todavía no tienen respuesta. «Solemos recibir 5 llamadas al día», dice la también administradora de fincas Nerea Uranga, cuyas comunidades clientes tampoco han activado todavía los calefactores. En su caso son un total de treinta y tienen «todo preparado, pero no los hemos activado todavía, no lo vemos necesario».

La mayoría de las quejas en su administración vienen de personas mayores. «Nos dicen que en sus casas hace frío, pero no podemos proceder a ello. A veces les digo que se pongan un radiador eléctrico», señala. No obstante, sus clientes tendrán que seguir esperando algunos días hasta que las calderas de su comunidad se activen. «Tal y como están las previsiones del tiempo, no se plantea calefactar de aquí a unos días vista», apunta.

Se esperan máximas de 16º en el interior de Gipuzkoa y 18º en el litoral para mañana. De cara al fin de semana las temperaturas no variarán, con máximas más elevadas que entre semana, por lo que habrá que esperar como pronto a la segunda semana de noviembre para el encendido.