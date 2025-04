Una novela moderna

Me he puesto a escribir una historia. Va de sociedades secretas y manuscritos ocultos. Lo que no me parece tan creíble es lo del virus

Como el otro día tenía algo de tiempo libre, empecé a escribir una novela. Ya voy por la página 782 y aún no la tengo ... acabada pero ya está bastante perfilada; me falta pulir unos cuantos detalles y conducir a los personajes hacia un final trepidante. No es porque yo lo diga, pero el argumento me parece muy original y tiene muchas posibilidades de ser un éxito. No sería descabellado pensarlo, a Javier Sierra ya le ha ocurrido.

En líneas generales, la novela trata sobre una organización secreta que hace miles de años escondió un manuscrito en un recóndito monasterio del Líbano. Todavía no he decidido quiénes son los de la sociedad, he pensado que pueden ser templarios, illuminati, masones, una secta de católicos tibetanos, el G-7, los sabios de Sión o también, y me decanto por esto, el Consejo de Ministros, en el que se han infiltrado miembros de una organización clandestina que pretende destruir nuestro modelo de sociedad. De todas formas he de darle unas cuantas vueltas, porque lo de los ministros quizá no sea muy creíble. Lo que busco es darle una impronta de verosimilitud, por eso incluyo en la trama a personajes reales y situaciones de rabiosa actualidad. Es lo que hago con el manuscrito, que parece escrito en arameo, escita o alguna lengua más o menos muerta, y solo hay una persona en el mundo capaz de descifrarlo. Se trata de un catedrático de mindfulness comparado de Oxford que pasa largas temporadas en la Universidad Pompeu Fabra –aquí introduzco la problemática catalana– y tiene contactos en El Vaticano porque también es experto en el Santo Sudario y en Semana Santa es costalero en Málaga junto a Antonio Banderas –esto es un guiño a Hollywood por si surge la película–. Le he puesto el nombre de Tony Curtis. Creo que es bonito y pegadizo. Tony Curtis llama al lehendakari Urkullu pero, como comunica, lo intenta con Donald Trump Todos los bares del mundo han cerrado y sus clientes asaltan los supermercados en busca de cerveza Al catedrático le visita un día un señor de negro que es de la CIA, el Mossad, la KGB o la Guardia Civil, esto tampoco lo tengo decidido. Quizá me decante por los Mossos d'Esquadra por aquello de la temática catalana y la rabiosa actualidad, ya veré. El caso es que el señor le pide que traduzca el manuscrito, lo que Curtis hace en un pispás porque resulta que su abuela es vizcaína y el texto está escrito en euskera de Bermeo. Curtis, cuyo segundo apellido es Mariezkurrena, se da cuenta en seguida de que el manuscrito contiene un terrible mensaje que no puede revelar al mundo. Para pedir consejo, llama al lehendakari, pero como Urkullu está liado con una videoconferencia y comunica, lo intenta con Donald Trump. Ahí vuelve a tener mala suerte, porque cuando Curtis le confiesa que su abuela es una Mariezkurrena, el líder mundial cree que es mejicano y le cuelga el teléfono rojo. A partir de aquí la trama se complica porque el manuscrito advierte de que en un laboratorio subterráneo de Alabama se va a escapar un virus muy contagioso que va a hacer estragos en la humanidad. Lo de qué pinta en todo esto la sociedad secreta y por qué Tony Curtis aparece de repente en El Vaticano huyendo de un cardenal que intenta matarlo con una réplica en miniatura del baldaquino, lo tengo bastante hilado. Lo difícil viene con lo del virus, que es tan peligroso que ni Dios se atreve a salir a la calle y los que lo hacen llevan mascarilla, y eso no sé si se lo van a tragar mis lectores. En la novela cuento también que han cerrado todos los bares del mundo y que sus clientes asaltan los supermercados en busca de cerveza, aunque esta parte puede que la elimine porque es poco realista. Hay unas cuantas escenas que me parecen muy duras y que igual tengo que suavizar, como la de la gente que se ve obligada a vivir en los balcones veinte días seguidos, la Ertzaintza homenajeando a la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo, el enfrentamiento entre bandas de mafiosos por un alijo de papel higiénico de contrabando o esa en la que aparecen decenas de personas haciendo cola en los comercios para comprar las vísperas de fiesta latas de aceitunas y botellas de vermú. Es un reto, lo sé, pero confío en mi talento para dar a mi novela un marchamo de verosimilitud. Todavía no sé cómo se titulará, pero de lo que sí estoy seguro es de que va a terminar bien y espero ganar con ella tanto dinero que no me haga falta escribir una segunda parte.

