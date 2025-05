'Novel' en la carretera a los 86 años

Claudia Turiel Domingo, 4 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La primera vez que Louis Tollinche se sacó el carné de conducir tenía 17 años. Si entonces le hubieran dicho que, siete décadas después –con 86–, debería volver a hincar los codos y enfrentarse a las dos pruebas necesarias para poder conducir, no se lo habría creído. Pero así ha sido tras mudarse a Errenteria, localidad natal de su mujer. Y como si fuera un joven que acaba de cumplir la mayoría de edad, Louis coloca con una sonrisa la 'L' en la luneta trasera de su coche, pues recientemente aprobó, por segunda vez, el examen de conducir.

Y aunque la placa avisa de que el conductor del vehículo es un novato o un aprendiz, en el caso de Louis no es así; acumula más kilómetros en carretera que algunos taxistas y ha guardado en su cartera hasta cinco permisos distintos, cada uno correspondiente a los diferentes países en los que ha vivido y conducido: Marruecos –donde se sacó por primera vez el carné–, Filipinas, Tailandia, Alemania y Estados Unidos. Ahora añade uno más a su colección, el español.

Como antiguo militar de las fuerzas armadas estadounidenses, Louis ha viajado por todo el mundo, siempre al volante. Pero después de residir junto con su mujer errenteriarra Susy «casi toda la vida» en Florida (EE UU), el matrimonio decidió empezar una nueva etapa en Gipuzkoa hace dos años. Ya aquí, se dieron cuenta de que el permiso de conducir estadounidense es uno de los pocos que «no puede ser convalidado». A pesar de esto, tras llegar en mayo de 2023, Louis pudo seguir conduciendo en Euskadi durante seis meses con el permiso de conducir internacional. En noviembre, Tollinche y su mujer viajaron a Estados Unidos para visitar a una de sus hijas y, después de un mes, regresaron a Errenteria. Esta vez, Louis lo hizo como residente, lo que le permitió seguir conduciendo durante seis meses más con la licencia extranjera; tiempo que aprovechó para conducir hasta Suiza para visitar a su otra hija. Un trayecto de casi 2.000 kilómetros que realizó con nada más y nada menos que 85 años.

A su edad, muchos habrían dejado el coche aparcado y optado por depender de conocidos o del transporte público para moverse por su nuevo hogar, pero a Louis le resultó «muy frustrante no poder conducir. Llevo toda la vida detrás del volante; hasta mi mujer y mis hijas me decían que sin carné es como que me faltaba algo». Dicho y hecho. Louis se presentó en la autoescuela para prepararse, 70 años después, el examen de conducir. «Cuando entregué los papeles necesarios los de la autoescuela se quedaron sorprendidos. Pensaban que me había equivocado de año, pero no. Tengo 86 años y voy a sacarme el carné de conducir», dijo decidido.Así, Louis empezó con el largo proceso hasta poder sentarse, de nuevo, en el asiento del conductor de su coche, como lo hace ahora. «He estudiado mucho. ¡Más de lo que estudiaba en la universidad!», asegura en tono jocoso. Su mujer lo corrobora. «No paraba de hacer tests y de revisar el libro. Son cosas que ya sabes como conductor, pero tener que estudiarlo y memorizarlo de nuevo es complicado. Además, en otro idioma que no es su lengua materna», recalca Susy.

La teoría, «lo más difícil»

Louis es consciente de que «no es muy común» que alguien de su edad se presente a los exámenes de conducir. Lo vivió en primera persona cuando «el resto de examinados eran chavales de 20 años», dice entre risas. «Pero yo me siento bien; estoy bien y no tengo miedo al volante», reafirma. Su ágil movilidad y su rápida mente lo demuestran. «Mientras tenga salud y pueda seguir conduciendo, ¿por qué no?».

Con ese entusiasmo se presentó a la prueba teórica, «la parte más difícil», y una vez superada, comenzó con las clases prácticas. Por si fuera poco, las carreteras y las normas de tráfico son muy distintas a las estadounidenses. ¿La más notable? «Allí casi no hay rotondas. Quizás eso es lo que más me ha costado».

Finalmente, «con paciencia y constancia», Louis consiguió aprobar el examen práctico. La última prueba. Su profesor, Javier Sarriegi, cuenta contento que «es muy gratificante ver cómo Louis ha conseguido su objetivo y que ahora vuelve a disfrutar del carné aquí». «¿Es difícil? Sí, pero hay que hacerlo. Aunque cueste, todos somos capaces, yo incluido. Solo hay que poner de tu parte», anima Louis, que otra vez vuelve a ser un conductor 'novel' más, a pesar de sus 86 años y setenta de experiencia en carretera.

