Una noche tropical y ventosa anticipa otra jornada cálida pero más nubosa

Tanto el litoral como el interior de Gipuzkoa ha vivido esta pasada madrugada otra noche tropical, con temperaturas mínimas por encima de los 20ºC en ... pleno mes de noviembre. Las máximas han superado los 24ºC en varios municipios de la costa, como por ejemplo en Donostia. Hondarribia y Jaizkibel. En localidades frías como Berastegi se han superado los 18ºC a medianoche. Ha sido el anticipo de una jornada que se presenta con un ambiente variable, con intervalos de nubes y claros y con viento del sur que soplará con fuerza, lo que obligará a activar un día más el aviso amarillo por rachas de hasta 90 hm/h en zonas expuestas del territorio. Los termómetros alcanzarán los 24ºC en puntos próximos al mar y tan solo un grado menos en los valles.

Mañana se mantendrá el tiempo variable, con intervalos de nubes y claros y temperaturas suaves en general, aunque con ligeras variaciones respecto a días anteriores. El viento de componente sur seguirá presente, pero irá perdiendo intensidad a lo largo del día, de modo que por la tarde apenas se notará. Durante la madrugada y primeras horas la nubosidad será más compacta. No se descartan algunos chubascos débiles y ocasionales. A partir del mediodía los claros se abrirán y la tarde será más luminosa. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente, unos dos grados con respecto a los registros de hoy.

Siempre según la previsión de Euskalmet, el sábado el viento soplará del sur y las nubes irán en aumento. Durante la mañana se verán algunos claros, pero por la tarde el cielo se cubrirá y es probable que llueva, especialmente en el interior del territorio. El viento soplará de componente sur; será algo intenso por la mañana y amainará a lo largo de la tarde. Las temperaturas comenzarán a bajar de forma ligera. Los termómetros rondarán los 22ºC tanto en la costa como en el interior de Gipuzkoa.

El domingo habrá cielo nuboso, con nubes medias y altas. Probabilidad de chubascos ocasionales y dispersos. Viento flojo a moderado de componente sur, con rachas fuertes en zonas expuestas. El viento perderá intensidad por la tarde y por la noche será de dirección variable. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

El lunes sigue el cielo nuboso, con intervalos muy nubosos. Probabilidad de lluvias y chubascos. Viento flojo y variable, con predominio de la componente norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.