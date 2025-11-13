Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un termómetro marca 19ºC en una calle de San Sebastián esta pasada madrugada, aunque la temperatura máxima ha superado los 24ºC. V. M.
El tiempo en Gipuzkoa

Una noche tropical y ventosa anticipa otra jornada cálida pero más nubosa

Los termómetros alcanzarán los 24ºC en el litoral y tan solo un grado menos en el interior, mientras sigue el aviso amarillo por viento

A. I.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:21

Tanto el litoral como el interior de Gipuzkoa ha vivido esta pasada madrugada otra noche tropical, con temperaturas mínimas por encima de los 20ºC en ... pleno mes de noviembre. Las máximas han superado los 24ºC en varios municipios de la costa, como por ejemplo en Donostia. Hondarribia y Jaizkibel. En localidades frías como Berastegi se han superado los 18ºC a medianoche. Ha sido el anticipo de una jornada que se presenta con un ambiente variable, con intervalos de nubes y claros y con viento del sur que soplará con fuerza, lo que obligará a activar un día más el aviso amarillo por rachas de hasta 90 hm/h en zonas expuestas del territorio. Los termómetros alcanzarán los 24ºC en puntos próximos al mar y tan solo un grado menos en los valles.

