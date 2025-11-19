Una noche gélida dará paso a otra jornada más propia del invierno que terminará con lluvia

Gipuzkoa ha vivido una noche gélida como consecuencia de la entrada en la península de una masa de aire ártico que provocará en lo que ... resta de semana un episodio invernal. El frente dejará un descenso térmico, con temperaturas de -1ºC el viernes y nevadas que obligarán a activar mañana el aviso amarillo. Como anticipo de lo que está por llegar, esta noche en Berastegi la mínima ha sido de tan solo 0,3ºC, y en Zumarraga de 0,5ºC. Destacan también los 1,7ºC registrados en las estaciones de Añarbe y Aixola. En Jaizkibel y Miramon los termómetros han marcado casi lo mismo, poco más de 4ºC, y en la isla de Santa Clara 6,4ºC. En la mayoría de los municipios del interior del territorio no se han superado los 4ºC. En varios municipios de Álava sí han estado bajo cero, caso de Iturrieta, con -0,7ºC, y Agurain y el puerto de Herrera, -0,5ºC, por ejemplo. Estos datos contrastan con los registrados la semana pasada. Tanto el litoral como el interior de Gipuzkoa disfrutaron de una noche tropical, con temperaturas mínimas por encima de los 20ºC en pleno mes de noviembre. Los termómetros alcanzaron los 24ºC en puntos próximos al mar y tan solo un grado menos en los valles del territorio.

La previsión de Euskalmet para hoy señala que con la llegada de un nuevo frente el tiempo empeorará y será más frío. Durante la mañana el tiempo se mantendrá seco, si acaso podrá llover en puntos del litoral. Sin embargo, a partir de la tarde las precipitaciones irán ganando terreno hacia el interior y arreciarán. El viento pasará de soplar suave del oeste a hacerlo del noroeste con más intensidad. La cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros a últimas horas. Las temperaturas máximas en Gipuzkoa serán parecidas a las del martes. Oscilarán entre los 13ºC en el litoral y los 12ºC en el interior de Gipuzkoa.

Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días

El jueves se recrudecerá el empeoramiento. Las precipitaciones serán muy abundantes en la mitad norte, acompañadas de tormenta y granizo durante la segunda mitad del día. La cota de nieve irá en descenso y se podrá situar al final del día en los 200-400 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Será coincidiendo precisamente con las precipitaciones más copiosas. El viento soplará con rachas fuertes cerca de la costa. Las temperaturas máximas no superarán los 10°C en el mejor de los casos y se registrarán heladas en zonas del interior. En localidades como Arrasate, Beasain y Tolosa se esperan mínimas de solo 2ºC; 3ºC en Azpeitia y Elgoibar; 4ºC en Irun. y 5ºC en Donostia, Zarautz y Pasaia. Habrá heladas débiles durante la madrugada.

Aviso amarillo por nevadas

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha anunciado que durante toda la jornada del jueves estará activado el aviso amarillo por nevadas. La cota de nieve se situará en torno a 800-1.000 metros de madrugada, bajando hasta los 600-800 a mediodía y hasta los 500-700 por la noche. Chubascos débiles a moderados; muy abundantes en la vertiente cantábrica. Los espesores previstos son de 10-30 centímetros a 1.000 metros, 1-6 cm a 600 metros, 0 a 200 metros.

El viernes la llegada de un nuevo 'pulso' de aire ártico provocará que el invierno se adelante dos semanas. Debido a los vientos del norte, habrá más sensación de ambiente frío. Los termómetros registrarán temperaturas mínimas de hasta -1ºC en Oñati, Arrasate, Bergara, Zumarraga, Zegama y Tolosa. El interior del territorio se helará. Y la noche será aún más gélida en los municipios más fríos de Gipuzkoa, caso de Berastegi y Bidania, por ejemplo. En el resto del territorio se esperan valores de entre 0 y 3ºC. En cuanto al litoral, en Donostia, Hondarribia y Zarautz el mercurio marcará durante la noche tan solo 3ºC. En cuanto a las máximas a lo largo del día, solo en municipios costeros se llegará a los 10ºC, ya que en el resto oscilarán entre los 6 y los 4ºC. Los cielos estarán cubiertos y se esperan tormentas tanto en el interior como en el litoral del territorio.

De cara al sábado, el escenario más probable, según la AEMET, indica que penetrará una masa de aire atlántica más cálida que marcará el inicio de un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve. Esta ligera bonanza meteorológica se mantendría el domingo y el lunes. Sin embargo, es posible que el martes se abra un pasillo de vientos del norte procedentes del Ártico que reforzará de nuevo el ambiente plenamente invernal en toda Gipuzkoa.