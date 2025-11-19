Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las temperaturas máximas oscilarán hoy entre los 13ºC en el litoral y los 12ºC en el interior de Gipuzkoa. Lobo Altuna

Una noche gélida dará paso a otra jornada más propia del invierno que terminará con lluvia

En Berastegi y Zumarraga apenas se han superado los 0ºC esta noche y la cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros

A. Iparraguirre

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:05

Comenta

Gipuzkoa ha vivido una noche gélida como consecuencia de la entrada en la península de una masa de aire ártico que provocará en lo que ... resta de semana un episodio invernal. El frente dejará un descenso térmico, con temperaturas de -1ºC el viernes y nevadas que obligarán a activar mañana el aviso amarillo. Como anticipo de lo que está por llegar, esta noche en Berastegi la mínima ha sido de tan solo 0,3ºC, y en Zumarraga de 0,5ºC. Destacan también los 1,7ºC registrados en las estaciones de Añarbe y Aixola. En Jaizkibel y Miramon los termómetros han marcado casi lo mismo, poco más de 4ºC, y en la isla de Santa Clara 6,4ºC. En la mayoría de los municipios del interior del territorio no se han superado los 4ºC. En varios municipios de Álava sí han estado bajo cero, caso de Iturrieta, con -0,7ºC, y Agurain y el puerto de Herrera, -0,5ºC, por ejemplo. Estos datos contrastan con los registrados la semana pasada. Tanto el litoral como el interior de Gipuzkoa disfrutaron de una noche tropical, con temperaturas mínimas por encima de los 20ºC en pleno mes de noviembre. Los termómetros alcanzaron los 24ºC en puntos próximos al mar y tan solo un grado menos en los valles del territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  6. 6 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  9. 9

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  10. 10

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una noche gélida dará paso a otra jornada más propia del invierno que terminará con lluvia

Una noche gélida dará paso a otra jornada más propia del invierno que terminará con lluvia