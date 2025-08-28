Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Momento de la subida al autobús con destino a Ucrania

Momento de la subida al autobús con destino a Ucrania Gorka Estrada

Los niños ucranianos dicen adiós a Gipuzkoa tras un verano de acogida

El autobús que transporta a estos menores pone rumbo a Ucrania tras un verano en el que «hicieron vida de niños»

Pablo Campano

Irún

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:07

Abrazos, besos y alguna lágrima de emoción en el parking del Centro Comercial Txingudi en Irun, desde donde ha salido el autocar con los niños ... ucranianos que han pasado el verano en Gipuzkoa. Toca volver a casa después de unas vacaciones en las que han podido distraerse de la dura realidad que viven en su país. Y lo han hecho, un año más, gracias al programa de Chernobil Elkartea, que brinda la oportunidad a los más pequeños que han residen en alguna zona afectada por el desastre de Chernobyl disfrutar de cuarenta días en un entorno saludable, lejos de lugares contaminados y con radiación.

