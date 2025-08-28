Los niños ucranianos dicen adiós a Gipuzkoa tras un verano de acogida

Abrazos, besos y alguna lágrima de emoción en el parking del Centro Comercial Txingudi en Irun, desde donde ha salido el autocar con los niños ... ucranianos que han pasado el verano en Gipuzkoa. Toca volver a casa después de unas vacaciones en las que han podido distraerse de la dura realidad que viven en su país. Y lo han hecho, un año más, gracias al programa de Chernobil Elkartea, que brinda la oportunidad a los más pequeños que han residen en alguna zona afectada por el desastre de Chernobyl disfrutar de cuarenta días en un entorno saludable, lejos de lugares contaminados y con radiación.

Ese ambiente de tristeza y emoción en el momento que se ha vivido en la despedida esta mañana es el claro reflejo del vínculo que estos niños han creado o fortalecido este verano con sus familias de acogida. «Es un reto, una aventura que merece la pena», reconoce Joserra Elizalde, que junto a su familia ha acogidoen su hogar a Yehor por segundo verano consecutivo. Elizalde no esconde que la experiencia es «difícil», pero a la vez la describe como «preciosa y emocionante». Sin embargo, para él entre esas dificultades «no se encuentra la del idioma», porque «al final los seres humanos siempre encontramos la manera de comunicarnos entre nosotros. Es algo muy curioso que hay que vivir para entender». «Al ser el segundo año, es todo mucho más llevadero, aunque sigue costando trabajo. Él ya ha interiorizado que esto también es su casa y se le ve mucho más cómodo y naturalizado», resume. Como parte de ese proceso de naturalización, la posibilidad de socializar con otros niños, tanto ucranianos como guipuzcoanos es importante, puesto que «él se lo pasa bien y a nosotros nos da un respiro, que también es importante». «En estos tiempos, también con lo que está pasando en Gaza, nos permite ser solidarios y sacarle de la guerra», añade sobre Yehor, que dice habérselo pasado «muy bien» haciendo actividades.

«Lo que más me ha gustado de este verano han sido los paseos por la playa con mis amigos. Es algo que allí no hago tanto porque el agua de la playa está muy fría», asegura sonriente en un sorprendente castellano pese a su poco tiempo de residencia en Gipuzkoa.

Yehor no es el único niño que vino por primera vez en el 2024, porque es el mismo caso de Alina. «Este año ha estado muy bien, ya hablo más en castellano y es todo mucho más fácil, pero ya tengo ganas de ver a mi familia», comenta. De su otra familia, la de acogida, es Jaione Irigoyen, que explica que la diferencia con el año anterior ha sido «la cantidad de actividades». «Ha hecho actividades con otros niños ucranianos, ha estado en el pueblo, ha ido a natación, ha bajado a jugar al parque y la hemos llevado a comprar recuerdos de sus vacaciones para su familia», enumera Irigoyen. «Ha sido mejor que el primer año porque ya es todo conocido para ella. Hay que tener en cuenta que el cambio es gigante, y para los niños es difícil. Allí, por ejemplo, no están acostumbrados a tener tres comidas al día», señala. A Irigoyen se la veía satisfecha por haber «conseguido el objetivo», que era «darle una vida de niña normal durante este verano». «Ha comido y dormido bien, y además, ha jugado mucho y se ha divertido, como cualquier niña».