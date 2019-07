Los niños reinaron en los Cármenes Algunos de los niños que corrieron por los derechos de la infancia con la camiseta ideada para la cita. / FOTOS VIÑAS Decenas de menores reivindicaron sus derechos en las fiestas patronales de Trintxerpe | ELENA VIÑAS PASAIA. Lunes, 15 julio 2019, 07:21

Los más pequeños de la casa fueron los reyes indiscutibles de la jornada de fiestas celebrada ayer en Trintxerpe. Con ellos comenzó la animación en unos Cármenes en los que la diversión se dio la mano con una reivindicación que desde hace más de una década tiene eco en toda Pasaia, la de aunar fuerzas en favor de los derechos de la infancia y adolescencia.

Por esa misma causa corrieron decenas de menores de todas las edades en las carreras organizadas por el Ayuntamiento y varias asociaciones locales de ocio y tiempo libre. Como premio, el Club Atlético Trintxerpe sorteó entre todos los participantes una bicicleta. Su afortunado ganador fue Oier, a quien le faltó tiempo para estrenarla.

Los festejos sorprendieron a los niños con la visita de los personajes de Barrio Sésamo y otros dibujos animados, como Betty Boop y el Pájaro Loco. Fama contactó con Triki, Coco, Epi y Blas y otros de los Teleñecos para invitarles a Trintxerpe y estos no pudieron rehusar la propuesta. Su llegada atrajo a multitud de curiosos, niños y no tan niños, que no quisieron dejar pasar la oportunidad de fotografiarse con ellos en la plaza Gernika.

Los actos culminaron con una fiesta de la espuma que ayudó a mitigar el calor. Los Cármenes tenían reservadas más sorpresas, como la Tamborrada Femenina y juegos populares de cuadrillas.

Las fiestas continúan hoy con más actividades. Entre ellas destacan los talleres infantiles de Ekaitza en Azkuene, humor amarillo y castillo hinchable en Serafin Esnaola, karaoke infantil en Gudari plaza con Korkoiburuak y la Tamborrada Familiar.