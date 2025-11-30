Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una madre abraza a su hijo al finalizar un partido de fútbol de Multikirola ayer en Añorga. Jose Mari López
Multikirola

«Los niños están encantados con que haya más partidos»

La nueva sentencia contra el segundo modelo de deporte escolar de la Diputación, que anula el límite horario de los clubes, salta al campo del debate

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

El Multikirola salta de nuevo a la pista. La nueva sentencia contra el segundo modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa, que anula ... el límite a los clubes de un entrenamiento semanal y un partido al mes que recogía la orden aprobada para este curso, no deja indiferente a ninguna familia. Y opiniones hay tantas como disciplinas deportivas existen en el mundo, tal y como pudo comprobar ayer este periódico en el campo de fútbol de Añorga y las pistas de baloncesto del polideportivo Benta Berri de Donostia. Las posturas, por tanto, son dispares. Desde aquellos que reclaman que «los niños que quieran hacer un solo deporte puedan hacerlo más de un día», algo que hasta ahora la orden foral no permitía y que según recoge el fallo del TSJPV constituye en la práctica una forma de «imposición» del modelo de deporte escolar por parte de la Diputación, pasando por los padres y madres que consideran que «habría que limitar» las jornadas dedicadas a estas actividades porque la libertad de los clubes para programar más jornadas de competición podría dificultar la conciliación familiar. ¿Conclusión? El debate está abierto.

