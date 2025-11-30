«Los niños están encantados con que haya más partidos»

El Multikirola salta de nuevo a la pista. La nueva sentencia contra el segundo modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa, que anula ... el límite a los clubes de un entrenamiento semanal y un partido al mes que recogía la orden aprobada para este curso, no deja indiferente a ninguna familia. Y opiniones hay tantas como disciplinas deportivas existen en el mundo, tal y como pudo comprobar ayer este periódico en el campo de fútbol de Añorga y las pistas de baloncesto del polideportivo Benta Berri de Donostia. Las posturas, por tanto, son dispares. Desde aquellos que reclaman que «los niños que quieran hacer un solo deporte puedan hacerlo más de un día», algo que hasta ahora la orden foral no permitía y que según recoge el fallo del TSJPV constituye en la práctica una forma de «imposición» del modelo de deporte escolar por parte de la Diputación, pasando por los padres y madres que consideran que «habría que limitar» las jornadas dedicadas a estas actividades porque la libertad de los clubes para programar más jornadas de competición podría dificultar la conciliación familiar. ¿Conclusión? El debate está abierto.

Esta última es la postura que defiende Maialen, que tiene claro que «los niños están encantados con que haya más entrenamientos y partidos». Es lo que le podría suceder sin ir más lejos a su hijo, que además de jugar a baloncesto en el modelo Multikirola –ayer le tocaba partido en el polideportivo Bera Bera– también practica fútbol en un club. «Para las familias creo que sería un poco más rollo, porque al final te hace un poco esclavo el sábado y domingo todos los fines de semana. Ahora lo llevamos bien porque el fútbol es solo un domingo al mes y ese es el finde completo, pero como solo es uno...», sostiene esta madre que, por otra parte, no duda en alabar el modelo de deporte escolar impulsado por la Diputación. «Mi niño va muy contento y es una forma de que también conozca otros deportes. Está obsesionado con el fútbol pero así también prueba a ver si le gusta algún otro», explica.

«Habría que limitar los días de entrenamientos y partidos porque no se puede hacer deporte todos los días, hay más cosas» Cristina Madre de un niño

Cristina es partidaria de «limitar» el calendario de los menores que compaginan Multikirola y clubes deportivos porque «no podemos estar todas las semanas con dos días de entrenamiento de fútbol, otros dos de baloncesto, partidos... Todos los días deporte no se puede, hay más cosas también. Quizá habría que pensarlo y los días que haya baloncesto que no haya Multikirola, por ejemplo», propone esta otra madre cuyo hijo combina ambas disciplinas porque «los fines de semanas son una locura y se hace un poco pesado». A pesar de ello, no esconde que al pequeño «todo lo que sea deporte le encanta, lo disfruta muchísimo», aunque reconoce que le surgen dudas acerca del «planteamiento» del deporte escolar del territorio.

Más claro lo tiene Jon, quien considera que este modelo «no permite hacer fútbol y baloncesto porque los entrenamientos son el mismo día, el viernes. Te ves obligado a elegir solo uno». Este padre admite que le parece «bien que los niños no hagan un solo deporte hasta que sean mayores», pero también defiende que «los que quieran hacer solo uno que puedan hacerlo también más de un día», como no venía siendo posible este curso académico para aquellos que han optado únicamente por un club deportivo. Sea como fuera, Jon amplía el debate para «replantearse si Multikirola debería ser gratuito o no, que sea dentro del horario lectivo y que sea diverso», porque, como defiende, «más allá de obligar o no, lo que hay que hacer es fomentar y hacer atractivo el modelo».

Matriculaciones

Olatz, por su parte, reconoce que ya «para organizarte es difícil» con sus dos hijos, que compaginan el Multikirola con el fútbol en el Añorga KKE, por lo que no quiere ni imaginarse qué pasaría si a partir de este segundo fallo del TSJPV el club decide programar más partidos y entrenamientos para categorías benjamín y alevín, donde están los dos pequeños. «Uno está en el fútbol en un lado, otro aquí, mañana otra vez de vuelta...», enumera esta medre, que defiende que desde este curso el modelo de deporte escolar de la Diputación no sea obligatorio porque «es un follón. Mis niños siguen porque nos gusta que vayan con los de clase y que hagan equipo».

«A los niños que quieran hacer un solo deporte hay que dejarles que puedan hacerlo más de un día» Jon Padre de dos niños

También continúan un curso más los dos hijos de Isaac, que en este caso solo practican las disciplinas pertinentes del modelo foral, pero «sí que es verdad que de la clase de mi hija hay muchos que se han desapuntado porque solo quieren hacer fútbol». Concretamente las matriculaciones han caído un 30%, según los últimos datos que dio a conocer la diputada de Deportes. A pesar de ello, este padre defiende que los niños «practiquen más deportes para que los conozcan también».