Niña, menor de 15 años y agredida por un hombre de su entorno cercano

Es el perfil de las víctimas de abusos sexuales en la infancia que retrata Save The Children, según los datos recopilados en Euskadi

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

En 9 de cada 10 casos de abusos sexuales a menores registrados en Euskadi la víctima es una niña y menor de 15 años. ... El agresor, en la mayoría de los casos, un hombre de su entorno cercano. Es el retrato que extrae Save The Children en base a las 88 sentencias relacionadas con abusos sexuales a menores que se dictaron en Euskadi entre 2019 y 2024 y que afectaron a 108 víctimas.

