Niña, menor de 15 años y agredida por un hombre de su entorno cercano

En 9 de cada 10 casos de abusos sexuales a menores registrados en Euskadi la víctima es una niña y menor de 15 años. ... El agresor, en la mayoría de los casos, un hombre de su entorno cercano. Es el retrato que extrae Save The Children en base a las 88 sentencias relacionadas con abusos sexuales a menores que se dictaron en Euskadi entre 2019 y 2024 y que afectaron a 108 víctimas.

Desde la primera investigación realizada por Save The Children sobre la respuesta del sistema ante el abuso sexual infantil en 2017, analizan, de forma periódica, cómo el sistema judicial garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En su último informe 'Por una justicia a la altura de la infancia' –que evalúa 345 resoluciones a nivel estatal– la oenegé expone que «sigue siendo una de las violencias más invisibilizadas, todavía bajo la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta». En este sentido, pone de manifiesto la «especial vulnerabilidad» en la que se encuentra la infancia, ya que el 88% de las víctimas en Euskadi tenía menos de 15 años al sufrir los abusos. Asimismo, el perfil de las víctimas muestra una clara predominancia de niñas: en el conjunto del periodo analizado, el 92,6% lo eran. En cuanto a la edad, los datos reflejan una concentración en las más jóvenes: 96 víctimas eran menores de 15 años, cinco tenían exactamente 15 años en el momento de los hechos y ocho tenían más de 15.

Por otro lado, el acusado es, en todos los casos estudiados, un hombre, y, generalmente, cercano a la víctima. Casi la mitad de los autores era un familiar o la pareja de la madre, y otro 30% entrenadores, monitores u otros conocidos. De ahí que el 80,7% carecieran de antecedentes y que, de los 16 que tenían causas previas, solo 3 habían sido acusados anteriormente por hechos de la misma naturaleza.

La organización detalla asimismo que únicamente el 19,5% de los procedimientos se resolvieron en menos de dos años, frente a un 61% que requirieron más de dos años para llegar a sentencia. «Estos datos evidencian que, aunque en los años más recientes se aprecia cierta reducción en los tiempos, la mayoría de los procesos todavía se extiende más allá de los dos años», subrayan.

Tardanza Solo el 20% de los procedimientos se resolvieron en menos de dos años

La historia de Sara, que se recoge en el documento, es una muestra de ello. «Los padres de Sara se divorciaron cuando tenía 8 años. A partir de entonces, su relación con su padre vino determinada por el régimen de visitas: la niña pasaba con él fines de semana alternos y algunos días festivos, durmiendo en el domicilio que él tenía alquilado, donde solo había una habitación, por lo que Sara dormía en la misma cama que su padre cuando se quedaba con él. Cuando tenía 10 años, la niña pasó el día festivo con su padre, quien se emborrachó, le realizó tocamientos e intentó violarla. Al día siguiente, le pidió que no se lo contara a nadie. Los abusos se repitieron a lo largo de ese año. Dos años después del comienzo de los abusos, Sara reveló en el colegio lo que le había sucedido. Desde ese momento, está recibiendo tratamiento psicológico debido a las graves secuelas del abuso sufrido, incluyendo episodios de autolesiones e ideación suicida. La causa judicial se inició en un mes tras la denuncia, pero el juicio no tuvo lugar hasta cuatro años después, tras haber sido suspendido y pospuesto».

Esta situación tiene «un impacto directo» sobre las víctimas. La gran mayoría de los niños y niñas se ven obligados a revivir los hechos durante procesos que superan los dos años. «Está ampliamente demostrado que la revictimización y la repetición de su relato afectan y pueden contaminar su testimonio, que muchas veces constituye la única prueba disponible para inculpar o absolver al presunto agresor».

Infancia «Sigue siendo una de las violencias más invisibilizadas al pensar que apenas existe»

Por ello, desde Save The Children abogan por la implantación del modelo Barnahus, recogido en la Ley 02/2024 de Infancia y Adolescencia, un enfoque que «ha demostrado disminuir la duración de los procesos judiciales y reducir el impacto psicológico sobre las víctimas».

En cuanto a los medios de prueba, la declaración de la víctima constituye un elemento central en los procedimientos analizados. En el cómputo global, se observa que en 44 casos se recurrió a la declaración de la víctima, en 20 no se utilizó y en 10 no consta información al respecto. El informe señala que el balance total asciende a 75 condenas y 13 absoluciones, lo que supone que el 69,4% de los casos concluyeron con una sentencia condenatoria.