La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar

Toca desempolvar el abrigo, sacar el paraguas e incluso ponerse las botas. Gipuzkoa ha pasado en pocas horas del 'veroño' al invierno puro. Desplome ... de las máximas y mínimas que bajan de los 0 grados en muchos puntos del territorio.

El invierno ha llegado de golpe y hoy alcanzará su punto álgido en el territorio, con precipitaciones abundantes y posibilidad de nevadas por debajo de los 500 metros. La Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) tiene activado el aviso amarillo en la costa por precipitaciones persistentes hasta este mediodía y en el interior, por riesgo de nevadas durante toda la jornada.

Como preludio de lo que viene, las cumbres más altas se tiñeron ayer de blanco. Un manto de nieve cubría el santuario navarro de San Miguel de Aralar a primera hora de la mañana y, ya en Gipuzkoa, las cunetas del puerto de Etzegarate por la tarde. Los primeros camiones quitanieves asomaron también en Pagozelai, en la A-15.

Previsión Hoy

Costa No se superarán los 10 grados de máxima. Lluvias copiosas.

Interior Temperaturas mínimas cercanas a los 0 grados y cota de nieve en los 500 metros.

Mañana

Costa Mínimas de 2 grados. Remitirán los chubascos.

Interior Las temperatuas mínimas bajarán a los 0 grados y la cota de nieve subirá a los 1.500 metros.

Domingo

Costa Volverá la lluvia durante gran parte del día pero se espera un ligero ascenso de las temperaturas.

Interior Seguirá haciendo frío, aunque subirán las máximas.

Pese a que el tiempo ayer ya fue especialmente desagradable, lo peor llegará hoy. La previsión de Euskalmet anticipa para hoy precipitaciones copiosas en todo el territorio, con posibilidad de tormentas, sobre todo en la vertiente cantábrica. La cota de nieve se mantendrá en 500 metros aunque «podría nevar ocasionalmente en niveles más bajos». Por la tarde, las lluvias irán remitiendo y la cota subirá.

Las temperaturas volverán a ser frías en Gipuzkoa, con máximas por debajo de los 10 grados y mínimas cercanas a los 0°. En Donostia, los termómetros marcarán 8º de máxima y 3º de mínima. En cuanto al interior, en Arrasate no se superarán los 6º y se bajará hasta los 2º.

Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días

Mañana remite el temporal

Tras dos días de frío, lluvia y nieve, la meteorología dará un respiro a los guipuzcoanos este fin de semana. Aunque las temperaturas seguirán siendo bajas, la presencia de chubascos no será tan notoria. Durante la madrugada del sábado todavía se producirá alguna que otra precipitación, pero remitirán por el día hasta que a última hora podrían volver a aparecer, de forma débil y ya con una cota de nieve por encima de los 1.500 metros.

Las temperaturas seguirán siendo frías e incluso llegarán a ser de 0º en el interior, mientras que en el litoral bajarán a los 2º. La mejoría meteorológica se confirmará el domingo con la subida de las temperaturas, aunque seguirá lloviendo. Se prevé que el martes se refuerce el ambiente invernal con una nueva llegada de vientos del Ártico.