Los paseos por el monte cambiaron ayer por completo de paisaje, como el de esta mujer que junto a su perro caminaba sobre la nieve cerca de la ermita de La Antigua, en Zumarraga.

Los paseos por el monte cambiaron ayer por completo de paisaje, como el de esta mujer que junto a su perro caminaba sobre la nieve cerca de la ermita de La Antigua, en Zumarraga. FÉLIX MORQUECHO

Una nevada madrugadora tiñe Gipuzkoa

El interior del territorio amaneció helado y cubierto de blanco con los copos de nieve más tempranos en Euskadi desde 2021

Beñat Arnaiz
Beatriz Campuzano

Beñat Arnaiz y Beatriz Campuzano

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

La masa de aire del Ártico extremadamente frío que ha llegado esta semana a Gipuzkoa acompañada de un flujo húmedo del norte dejó la ... primera gran nevada de la temporada, cubriendo de blanco lugares emblemáticos más cercanos a la costa como Jaizkibel o Aiako Harria pero sobre todo decenas de municipios del interior que amanecieron helados. El cambio ha sido radical en apenas una semana, pasando de un tiempo prácticamente primaveral hace siete días al completamente invernal de estos días para dejar una nevada madrugadora, ya que los de ayer fueron los copos más tempranos en Euskadi desde 2021. La masa de aire del Ártico se marchará durante la jornada de hoy, pero el frío y las precipitaciones han llegado para quedarse.

