Una nevada madrugadora tiñe Gipuzkoa

La masa de aire del Ártico extremadamente frío que ha llegado esta semana a Gipuzkoa acompañada de un flujo húmedo del norte dejó la ... primera gran nevada de la temporada, cubriendo de blanco lugares emblemáticos más cercanos a la costa como Jaizkibel o Aiako Harria pero sobre todo decenas de municipios del interior que amanecieron helados. El cambio ha sido radical en apenas una semana, pasando de un tiempo prácticamente primaveral hace siete días al completamente invernal de estos días para dejar una nevada madrugadora, ya que los de ayer fueron los copos más tempranos en Euskadi desde 2021. La masa de aire del Ártico se marchará durante la jornada de hoy, pero el frío y las precipitaciones han llegado para quedarse.

Los 19 grados de los que disfrutó Bidania-Goiatz hace una semana quedan ya lejanos después de que el municipio ubicado en el corazón de Gipuzkoa marcara la mínima más baja de todo el territorio con los -0,9 grados que registró pasadas las siete de la mañana.

En la postal del interior predominaba el blanco en Zumarraga, Tolosa, la propia Bidania-Goiatz, Anoeta, Lazkaomendi, Beizama, Urretxu, Legazpi, Brinkola, Berastegi, Eibar, Beasain... Entornos como los de Etzegarate, Pagozelai, el propio Lazkaomendi o Bianditz serán hoy el destino de guipuzcoanos que, sobre todo para los más pequeños, tenían ganas de entrar en contacto con la nieve.

Bidania marcó la temperatura mínima más baja del territorio con -0,9º a las 7.10 horas

1,8 de temperatura mínima en Alegia, 2,1 en Arrasate, 0 en Berastegi, 2,3 en Oñati o 0,1 en Zegama fueron un ingrediente esencial para que nevara en esas localidades del territorio, ya que la gran mayoría de estaciones de la Agencia Vasca de Meteorología marcaban una humedad superior al 95% y también hubo precipitaciones. El lugar donde más precipitaciones se recogieron ayer fue en Estanda, en Beasain, con máximas de 5 litros por metro cuadrado en una hora.

Los termómetros marcaron máximas tras la medianoche de ayer –7,2 grados en Aizarnazabal, 7,7 en Elgoibar, 5,4 en Andoain, 8 en Pasaia, 8,1 en la isla Santa Clara, la más alta de todo Gipuzkoa o 7,8 en Zarautz– y fueron progresivamente en descenso hasta marcar las mínimas a primera hora de la mañana. Fueron de 2,4 en Aizarnazabal a las 7.40 horas, 3 en Elgoibar a las 8.10, 1,9 en Andoain a las 6.30, 2,1 en Arrasate a las 5.50, 0,7 en Belauntza a las 6.10, 2,5 en Hondarribia a las 5.00, 2,1 en Oiartzun a las 5.00, 2,1 en Lasarte-Oria a las 6.20, 2,6 en Pasaia a las 5.30, 2,6 en Santa Clara a las 6.30, 19 en Urkulu a las 5.30, 2,2 en Zarautz a las 6.40 o los 0,1 en Zegama a las 5.00.

Problemas en las carreteras

La nevada fue suficiente para crear complicaciones en la carretera. Los mayores problemas se dieron en la A-15, que está condicionada por las obras del túnel de Belabieta sentido Andoain. Esa circunstancia hace que las maquinas quitanieves no puedan circular en el tramo entre Andoain y Berastegi y que la calzada se tenga que cortar si las condiciones meteorológicas así lo exigen. Es lo que sucedió minutos antes de las 7.00, cuando se cerraron ambos sentidos. Media hora después se habilitó la vía dirección Donostia y a media mañana la circulación quedó restablecida.

En este sentido, será un punto en el que haya que tener especial precaución para todos aquellos guipuzcoanos que se trasladen hoy a Pamplona por el partido entre la Real Sociedad y Osasuna, ya que a pesar de permanecer abierta, el tramo del entorno entre Leitza y Lekunberri mantendrá los rastros de nieve y el riesgo de placas de hielo.

El accidente más grave tuvo lugar sobre las ocho de la mañana tras una colisión entre cinco vehículos que obligó a cortar la AP-8 a la altura de Errenteria, sentido Donostia. Esa misma carretera, pero en el lado occidental del territorio, también sufrió retenciones desde las 5.00 horas en Mendaro, sentido Irun, después de que un camión hiciera la tijera. La carretera quedó cortada hasta las 8.30 horas. Se produjo otro siniestro alrededor de las 7.30 en la AP-636 a la altura de Antzuola, sentido Beasain.

Precipitaciones por la tarde

El paraguas y las botas serán imprescindibles para salir de casa hoy ya que se esperan chubascos dispersos durante el día. A primera hora las temperaturas continuarán en la frontera de los cero grados a la vez que el aviso amarillo por nieve habrá perdido vigencia a las 9.00 horas después de que la cota de nieve, situada sobre los 700-800 metros durante la madrugada, suba por encima de los 1.500 metros por la tarde.

Tanto en la costa como en el interior se esperan a partir de la tarde precipitaciones moderadas, que pueden llegar a ser persistentes al final del día con un viento de componente oeste que provocará rachas fuertes por la noche. En cuanto a las temperaturas en Donostia, las mínimas serán de 3 grados y las máximas, sobre las 22.00 horas, de 11, mientras que en Beasain la mínima será de un grado y la máxima, de nueve.

Mañana los vientos de componente sur subirán los termómetros hasta los 13 grados en la costa

Para mañana se espera que el termómetro sea agradecido y alcance incluso los 13 grados en el litoral gracias a los vientos de componente sur, y los 11 en el centro del territorio. También repuntarán las mínimas, de 11 en la costa y 9 en el interior. Podrá llover de forma débil esta próxima madrugada, transcurriendo el resto del día con nubosidad abundante pero con tiempo seco en general.

El inicio de semana será más lluvioso que frío, con un 100% de probabilidad de precipitaciones pero temperaturas máximas de 14 grados y mínimas de 7 gracias al viento suroeste que en la segunda parte del día será de noroeste, con posibilidad de tormentas por la tarde en la costa. A partir del martes el mercurio volverá a descender y registrar mínimas de 4, aunque la cota de nieve se mantendrá en los 1.100 metros y en los núcleos urbanos resulta difícil que a corto plazo vuelva a haber nevadas.

-3,4 grados en Herrera

Araba fue el territorio más castigado con temperaturas que se alcanzaron los -3,4 grados en Herrera, la mínima más baja de toda la red de Euskalmet. Las previsiones no fallaron y la nieve hizo acto de presencia en buena parte del territorio y los copos cayeron en Vitoria de manera intermitente durante toda la mañana. Esta primera nevada temprana de la temporada –hacía cuatro años que no ocurría en otoño– complicó la circulación en algunos puntos de la red viaria y obligó a cerrar hasta seis puertos de montaña.