«Necesitamos repensar la vejez, ¿vamos a estar 30 años descansando?»

En Europa solo Luxemburgo supera a España en años de vida tras la jubilación. Según los datos más recientes de la Organización para la Cooperación ... y el Desarrollo Económico (OCDE), se sitúa en 22 años para ellos y 26,5 para ellas. Y la esperanza de vida para los que cumplen 65 años ahora se eleva hasta los 87 años, por lo que el experto Javier Yanguas plantea una reflexión: «A mucha gente de la generación del 'baby boom' le preguntas qué va a hacer tras jubilarse y responde 'descansar'. Van a tener una vejez cercana a 30 años y lo dicen como si fueran a estar en un resort en Punta Cana».

Por eso, considera que «necesitamos repensar la vejez, claro que el placer es importante y que uno tiene que vivir una buena vida. Cuando la gente llegaba a la vejez 'cascada' se entendía que tuvieran que descansar, pero esta sociedad no se puede permitir eso, estamos en un momento histórico distinto porque puedes tener por delante un tercio de la vida todavía». Por ello, plantea que «hay que pensar que se debe contribuir al bien común. Se fomenta la actividad física sobre todo, pero no el desarrollo de un sujeto colectivo, y entonces somos una suma de individualidades».

Sobre el proyecto de vida al que aspira esta generación, aspecto que prioriza sobre otros, «les asusta mucho la pérdida de autonomía», hasta el punto de que un 64% de los hombres y un 69% de las mujeres de Gipuzkoa «se quitarían de en medio» en caso de una dependencia severa, aunque es una visión expresada «cuando se está bien. La vida con piedras en los zapatos puede ser buena y cuando vienen torcidas no te quieres quitar del medio».