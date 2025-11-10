Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una madre pasea a su bebé en un carrito junto a la playa de Ondarreta. Félix Morquecho

La natalidad sigue a la baja en Gipuzkoa: se registra un 1,6% menos de nacimientos en el segundo trimestre

Entre abril y junio han nacido en el territorio 1.136 bebés, de un total de 3.286 en toda Euskadi

A. M.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:22

Trimestre a trimestre, la crisis de la natalidad en Gipuzkoa se sigue visualizando en los gráficos. En esta ocasión, con un descenso del 1,6% ... en el segundo trimestre de este 2025 respecto al mismo periodo del año pasado. Así lo reflejan los últimados datos del Eustat: el número de nacimientos desciende un 1,6% con un total de 1.136 bebés.

