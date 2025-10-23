Nagore, la vendedora que reparte el Gordo de la ONCE en Gipuzkoa: «Ay ama, me he quedado con la boca abierta» La vendedora Nagore Zabala, trabajadora en el quiosco situado en la calle Bidebarrieta 66 de Eibar, ha repartido más de medio millón de euros

Alberto Echaluce Orozco Eibar Jueves, 23 de octubre 2025, 10:31

La fortuna se ha detenido de nuevo en Gipuzkoa, en concreto en la localidad de Eibar. El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado el miércoles dejó en la ciudad armera 535.000 euros, repartidos entre un premio mayor de 500.000 euros (cinco cifras y serie) y otro de 35.000 euros (cinco cifras).

Ambos cupones, según fuentes de la organización, fueron vendidos por la agente Nagore Zabala en el quiosco de la calle Bidebarrieta 66, punto de venta habitual para jugadores locales. La estructura de premios del Cupón Diario contempla precisamente 500.000 euros al número y la serie, además de 35.000 euros a las cinco cifras, lo que explica el montante total abonado en la localidad armera en esta ocasión.

«Abro el quiosco a las 07.30 de la mañana y hoy, como todos los días, mientras estaba colocando los cupones y demás productos he recibido un mensaje de whatsapp donde la jefa me decía que había dado el gordo», ha explicado Zabala. «¡Ay ama! Me he quedado con la boca abierta, porque justo a comienzos del mes que viene cumpliré 22 años trabajando como vendedora, y me ha hecho muchísima ilusión porque en tantos años es la primera vez que doy un premio tan grande», ha expresado muy contenta.

Un nuevo capítulo en la historia de premios en Eibar

No es la primera vez que Eibar aparece en el mapa de la suerte de la ONCE. El 12 de junio de 2016, el Sueldazo de fin de semana dejó 100.000 euros —cinco cupones premiados con 20.000 euros— vendidos en un punto de Otaola, en una jornada que tuvo eco en la prensa autonómica. Cuatro años más tarde, en septiembre de 2020, un vecino de la ciudad se llevó 500.000 euros con un rasca de la ONCE, otro golpe afortunado que subrayó la querencia de la suerte por la ciudad.

La relación entre Eibar y la ONCE no solo se ha escrito en titulares de premios: en diversas etapas, la organización ha dedicado cupones temáticos al entorno eibarrés y a su tejido social y deportivo —como sucedió con el SD Eibar, protagonista de tiradas especiales que se distribuyeron a escala estatal—, contribuyendo a proyectar el nombre de la ciudad a través de la lotería social.