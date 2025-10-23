Gipuzkoa necesita que nazcan 3.000 bebés más al año para mantener la pirámide poblacional Hasta agosto de 2025 han fallecido 5.090 guipuzcoanos y han nacido 2.988 bebés, lo que arroja un déficit de 2.102 personas

Lara Ochoa San Sebastián Jueves, 23 de octubre 2025, 00:07 Comenta Compartir

La balanza demográfica en Gipuzkoa no se sostiene. Cada año deberían nacer en nuestro territorio 3.000 bebés más para equilibrar las cifras de defunciones. Así se desprende del último informe de nacimientos y fallecimientos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hecho público este miércoles y que pone de manifiesto que la brecha entre mortalidad y natalidad no para de crecer.

En los primeros ocho meses del año han fallecido 5.090 guipuzcoanos y han nacido 2.988 bebés. Son 70 defunciones y 18 alumbramientos más que en el mismo periodo de 2024. Y aunque la cifra de nacimientos acumulados hasta agosto de este año es la más alta desde 2021, cuando nacieron 3.289 bebés, la tendencia es preocupante.

Hablamos de un desplome en cuanto a número de nacimientos que el territorio arrastra desde hace diez años. Si analizamos los datos de la última década, se observa que mientras las defunciones se han mantenido relativamente estables, los nacimientos han caído de manera significativa. De los 6.000 alumbramientos de hace diez años se ha pasado a los 4.415 en 2024. Los datos revelan que cada año nacen en nuestro territorio menos niños que el anterior -con la única excepción de 2023 (+56). De continuar con el ritmo que reflejan las estadísticas hasta la fecha, con valores similares a los del año pasado (+18 bebés hasta agosto), la cifra total de nacimientos en 2025 se asemejará a la de 2024.

Pero los datos del INE no solo reflejan que la pirámide poblacional de Gipuzkoa se desmorona, si no que su caída se acelera año a año. En los primeros ocho meses de 2015 fallecieron 4.785 personas y nacieron 4.328 en nuestro territorio, lo que arroja un saldo vegetativo negativo de 457 personas. Solo cinco años después, en 2020, la diferencia para el mismo periodo era ya de 1.531 personas. En 2024 la brecha en agosto superó la barrera de los 2.000 y en 2025, la distancia se sitúa ya en 2.102 personas.

Finalmente, el pasado año se cerró con 2.952 defunciones más que nacimientos en Gipuzkoa, unos datos que van camino de cumplirse también en 2025. Si el último cuatrimestre del año mantiene las cifras de estos últimos ocho meses, el déficit entre alumbramientos y fallecimientos rondará de nuevo los 3.000 habitantes. En otras palabras, serían necesario que nacieran 3.000 bebés más cada año para mantener el equilibrio poblacional, una balanza que actualmente se sostiene en parte gracias a la llegada de población extranjera.

El reto demográfico por el que atraviesa Gipuzkoa no es un caso aislado. Esta tendencia se refleja también a nivel estatal. El número de nacimientos en los primeros ocho meses del año ascendió a 210.388 en el conjunto del Estado, lo que supone 594 más que en el mismo periodo de 2024, pero casi 67.000 menos que hace una década. En cuanto a defunciones, en los primeros ocho meses del año fallecieron 299.503 personas, 3.521 más que en el mismo periodo de 2024, con 295.982 fallecidos.

Siete de cada diez madres tienen más de 30 años No solo nacen cada vez menos niños, si no que la edad de la maternidad también se retrasa. Según el INE, de los 2.988 bebés que han nacido hasta agosto, 2.200 son de madres que tienen más de 30 años. Es decir, el 70% de las mujeres que han dado a luz en los primeros ocho meses del año superaban los 30 años. Por franjas de edad, el grupo mayoritario son madre de entre 30-34 años (1.100 bebés), seguido del de 35-39 años (983). Además, tres mujeres que superan lo 50 años han sido madres en los primeros ocho meses de 2025 y 21 jóvenes de entre 15 y 19 años también han dado a luz en lo que llevamos de año.