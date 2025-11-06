La N-634 se reabrirá por completo este viernes tras más de nueve meses de obras El fin de los trabajos para estabilizar la ladera entre Deba e Itziar permite habilitar de nuevo los dos carriles para la circulación en este punto

Tras más de nueve meses de obras, la carretera de la costa, la N-634, recuperará este viernes la normalidad. A partir de las 18.00 horas se habilitarán los dos carriles de circulación en el tramo comprendido entre Deba e Itziar, que llevaba en obras desde finales de enero como consecuencia de un derrumbe. De esta forma, la vía quedará reabierta por completo y se pondrá fin a las molestias que los usuarios de esta carretera y especialmente los vecinos de ambos municipios llevan sufriendo prácticamente todo este año.

La inestabilidad del terreno ha alargado los trabajos más de lo previsto inicialmente. Un desprendimiento de tierra y piedras a la altura del Mirador de la Hilandera (punto kilométrico 43) ocurrido el pasado 27 de enero tras días de fuertes lluvias obligó primero a cerrar la carretera varios días. Desde mediados de febrero y hasta marzo funcionó con solo un carril y paso alternativo, pero el riesgo de derrumbre de una de las laderas de la vía obligó el pasado 30 de marzo al corte total de la circulación en este tramo y a la activación de una actuación de emergencia que ha supuesto una inversión total cercana a los 1,8 millones de euros. Tras tres meses de obras, la carretera pudo reabrirse parcialmente en este punto en verano. Así, tras finalizar la fase de estabilización de la zona más crítica, el 7 de julio se reabrió uno de los carriles y desde entonces el tráfico se ha regulado mediante semáforos.

Según ha explicado la Diputación Foral de Gipuzkoa durante estos últimos nueve meses se ha llevado a cabo una serie de trabajos de «elevada complejidad técnica para garantizar la estabilidad del tramo». «Estamos ante una zona especialmente delicada, y las obras han requerido un importante despliegue técnico, humano y presupuestario. Seguiremos con atención la evolución del tramo, que necesitará un seguimiento preventivo a medio y largo plazo», ha afirmado el diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Felix Urkola. Urkola ha reconocido también las afecciones ocasionadas durante estos meses: «Sabemos que esta actuación ha generado inconvenientes tanto para los vecinos como para las empresas del entorno, pero desde el primer momento la prioridad ha sido garantizar la seguridad y actuar con todas las garantías».

Los trabajos se han desarrollado en varias fases. En un primer momento, se llevó a cabo una actuación de emergencia para sanear la zona más afectada, con la retirada de materiales inestables y la instalación de muros de contención de hormigón. Paralelamente, se realizaron estudios geotécnicos que confirmaron que el terreno seguía sufriendo movimientos y que era necesario reforzar las medidas de sostenimiento.

A partir de febrero, la Diputación activó una segunda intervención de mayor envergadura. Desde entonces se ha trabajado intensamente en labores de sostenimiento y estabilización, que han incluido la proyección de hormigón, instalación de anclajes, colocación de micropilotes, vigas, mallas de acero e instrumentación para el monitoreo continuo de la ladera. «Esta instrumentación ha permitido controlar en todo momento los posibles movimientos del terreno y adaptar la obra a las necesidades reales», indican desde el departamento de Infraestructuras Viarias.

Además, en paralelo se han ejecutado las obras de estabilización del muro de sostenimiento del mirador de la Hilandera, que presentaba daños estructurales. Esta actuación, prevista antes del desprendimiento -indican desde la Diputación-, ha consistido en el refuerzo de la estructura con anclajes y hormigón, así como en trabajos de urbanización y recolocación de mobiliario, con un presupuesto total de 321.670 euros.

A pesar de la apertura total de la N-634, el mirador permanecerá cerrado temporalmente para acometer actuaciones finales de reacondicionamiento.