El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, destaca que la Iglesia va «más allá de la exigencia civil» en la investigación de abusos José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián / EFE El obispo de San Sebastián considera que la cumbre del Vaticano celebrada la pasada semana ha servido para «dar prioridad a las víctimas» AGENCIAS Lunes, 25 febrero 2019, 16:34

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha resaltado que la Iglesia Católica va «más allá de la exigencia civil» en la investigación de casos de abusos sexuales ya que, aunque están prescritos, se «lucha contra casos que sucedieron hace 30, 40 o 50 años».

En declaraciones a Radio Euskadi, Munilla se ha referido a la cumbre celebrada la pasada semana en el Vaticano ante representantes de la jerarquía de la Iglesia Católica para abordar los abusos a menores.

En este sentido, el obispo donostiarra ha considerado necesaria la cumbre, pese a que «no ha sido el kilómetro cero». A su juicio, la cita era «importante para reforzar un espíritu de perder miedo a la verdad, superando las actitudes autodefensivas» y dar «prioridad» a las víctimas. «Esto se puede convertir en una oportunidad para renovarnos, purificarnos y autentificarnos», ha señalado, para añadir que «no se tiene que tener miedo» a la transparencia.

Asimismo, ha advertido de que los casos de abusos no son «un problema específico de la Iglesia Católica» ya que en el Estado hay un registro oficial de antecedentes penales con sentencias firmes en el que están incluidas 45.155 personas, de las que 33 son clérigos. «Entendemos, no obstante, que a nosotros se nos pida un plus por predicar un mensaje que tiene una máxima incoherencia cuando en nuestro seno pueden acontecer estos casos», ha añadido.

Asimismo, ha confiado en que el «esfuerzo» desarrollado por el Papa en este tema «se concrete» y ha subrayado que la Iglesia Católica está «yendo mucho más allá de la exigencia civil». «Independientemente de que estén prescritos, la iglesia canónicamente estudia lo que ha sucedido en el pasado porque tenemos que ser ejemplarizantes», ha destacado.

De este modo, ha advertido de que en «el mundo civil cuando algo prescribe está prescrito», pero en el seno de la Iglesia se «lucha contra los casos que sucedieron hace 30, 40 o 50 años».

«En este momento existe un grado de libertad y pudo haber también detrás de muchos abusos en materia sexual un abuso de autoridad. La autoridad moral tan grande que podía tener un sacerdote se podía utilizar para mal. El que perdamos autoridad moral, en cierto sentido tiene un aspecto positivo», ha señalado en referencia a que en los últimos años estén apareciendo casos acaecidos hace décadas. Además, ha considerado que a las víctimas se les puede pedir perdón, «con una sinceridad plena junto a un ofrecimiento de acompañamiento y reparación del daño producido».

Eutanasia

Por lo que respecta a la eutanasia, Munilla ha considerado un «contrasentido» que se intente buscar «un atajo de una ley de eutanasia» cuando en España no existe una ley de cuidados paliativos que significaría el inicio de una nueva especialidad médica.

«El recurso a la eutanasia podría ser una gran tentación para un Estado que se ahorraría mucho esfuerzo. Los profesionales de cuidados paliativos señalan que hay escasos casos que piden eutanasia cuando se les acompaña adecuadamente con cuidados paliativos», ha valorado.

Asimismo, ha defendido que en el caso de aprobarse una ley de eutanasia «nos quedaríamos sin autoridad moral para luchar contra el suicidio que, en algunas edades, se está convirtiendo una plaga». «Si se legaliza la eutanasia cómo vamos a poner coto a los suicidios. Es algo contradictorio», ha añadido.

Por último, y en referencia al aborto, ha considerado que «lejos de ser un derecho, representa un fracaso de la sociedad» y ha subrayado que «defender la vida del concebido no nacido no es algo de derechas o de izquierdas». «Hoy en día tenemos una mayor sensibilidad ecológica. Por ejemplo, tenemos sensibilidad para defender legalmente el huevo del águila real. A todos nos parecería una barbaridad que alguien cogiese un huevo de un nido y lo destruyese mientras que dejamos desprotegida a la vida humana antes de su nacimiento. Existen grandes contradicciones», ha lamentado.

Así, ha defendido que la dignidad de la vida humana «tiene que estar fuera del debate partidista» y «no son las leyes de los partidos políticos las que nos otorgan el derecho a la vida sino las que debieran reconocer un derecho a la vida que es prepolítico y prejurídico».