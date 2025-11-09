Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Municipios guipuzcoanos se fijan el reto de reforzar la seguridad en pleno debate sobre la reincidencia

Mientras Donostia tendrá acceso al registro estatal de penados para agilizar los procedimientos, Irun y Eibar se plantean más presencia policial para combatir la delincuencia

Miguel Villameriel
Oskar Ortiz de Guinea

Miguel Villameriel y Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

«La multirreincidencia de quienes delinquen una y otra vez no puede salir gratis». La preocupación que mostró el pasado domingo en una entrevista en ... este periódico, ha llevado al alcalde de Donostia, Jon Insausti (PNV), a pedir esta semana al Ministerio de Justicia que la Guardia Municipal de la ciudad tenga acceso al registro penal de las personas detenidas. El objetivo final de este paso es conocer de manera inmediata si una persona arrestada cuenta con antecedentes penales en cualquier territorio del Estado, lo que va a permitir que los agentes donostiarras puedan agilizar los procedimientos y también les brinda la opción de solicitar a la Fiscalía una agravante en un juicio rápido. La capital guipuzcoana confía en poder convertirse para finales de año en la segunda ciudad con acceso a los historiales penales tras Barcelona. El viernes, Vitoria también firmó su solicitud de acceso a este registro al que ya está adscrita la Ertzaintza, y desde este verano lo pueden hacer las policías locales de las ciudades de más de 250.000 habitantes y las capitales de provincia de más de 175.000.

