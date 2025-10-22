El 70% de los municipios de Gipuzkoa ya cuenta con una comunidad energética

El 70% de los municipios de Gipuzkoa, es decir, 60 de los 88 existentes, tiene ya en marcha al menos una comunidad energética, situando así ... al territorio a la cabeza de la transición energética. Esta cifra ha sido el núcleo sobre el que ha girado posteriormente las Jornadas de Energía 2025 celebradas este miércoles en Naturklima, donde expertos han situado el foco en la innovación: cómo mejorar la gestión de las comunidades energéticas, integrar sistemas de almacenamiento y autoconsumo, e incorporar nuevas soluciones como la movilidad eléctrica o la rehabilitación energética compartida.

José Ignacio Asensio, diputado de Sostenibilidad, ha sido el encargado de abrir el encuentro con una referencia directa al contexto. «Vivimos en una crisis climática y energética que afecta a la economía, salud y bienestar. Por eso necesitamos un modelo más justo, que reduzca nuestra dependencia en el exterior y democratice el acceso a la energía». Desde la creación de la primera comunidad energética local en 2020, estas se han multiplicado en el territorio. El diputado ha recalcado que este empuje se traduce ya en 67 proyectos activos -61 ciudadanos y 6 industriales- que suministran energía renovable a más de 10.000 familias y 26 pequeñas empresas. Concretamente la Diputación ha invertido más de seis millones de euros en estas iniciativas, subvencionando hasta el 75% del coste de las instalaciones y alcanzando el 100% de cobertura en los municipios de menos de 10.000 habitantes.

Asensio ha insistido en el factor social del cambio: «La transición sólo será justa si nadie queda atrás. El 18% de los hogares de Gipuzkoa sigue en situación de vulnerabilidad energética, familias que deben elegir entre calentar su casa o llegar a fin de mes». Por eso apoyan proyectos que «reducen la factura» y que «empoderan» a la ciudadanía, ha dicho. Según los datos compartidos, estas comunidades energéticas «garantizan un suministro energético más sostenible y permiten un ahorro medio del 30% en la factura de sus participantes».

Además del diputado foral, la jornada ha reunido experiencias inspiradoras como la de Zumarraga, pionera en incorporar car sharing eléctrico y baterías de almacenamiento, o la de comunidades empresariales e industriales que están desarrollando micro redes inteligentes y sistemas de gestión activa.

Desde sostenibilidad las metas están claras. Se sitúan en el horizonte de 2030 y 2045. El objetivo es reducir un 45% las emisiones para dentro de cinco años, lograr que al menos el 32% de la energía consumida sea de renovables y asegurar la neutralidad climática para mediados de siglo. «Las comunidades energéticas ya han demostrado que la ciudadanía puede ser protagonista del cambio. Ahora toca innovar en almacenamiento, movilidad, digitalización y rehabilitación para consolidar un territorio más autónomo, competitivo y justo», ha concluído Asensio.