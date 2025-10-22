Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Expertos y responsables de entidades en las Jornadas de Energía 2025 en Naturklima.

El 70% de los municipios de Gipuzkoa ya cuenta con una comunidad energética

El avance se traduce en 67 proyectos activos, más de 10.000 familias beneficiadas y una inversión pública de seis millones para situar al territorio a la cabeza en transición energética

Álvaro Guerra

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:18

El 70% de los municipios de Gipuzkoa, es decir, 60 de los 88 existentes, tiene ya en marcha al menos una comunidad energética, situando así ... al territorio a la cabeza de la transición energética. Esta cifra ha sido el núcleo sobre el que ha girado posteriormente las Jornadas de Energía 2025 celebradas este miércoles en Naturklima, donde expertos han situado el foco en la innovación: cómo mejorar la gestión de las comunidades energéticas, integrar sistemas de almacenamiento y autoconsumo, e incorporar nuevas soluciones como la movilidad eléctrica o la rehabilitación energética compartida.

