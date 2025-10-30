El Multikirola triplica su presupuesto para garantizar una cuota única de 60 euros

El modelo de financiación del deporte escolar de Gipuzkoa triplicará su presupuesto el próximo año, de 1,2 a 3,9 millones de euros, con ... el objetivo de implementar para el curso 2026/27 una cuota única de 60 euros para todos los alumnos que se inscriban en el Multikirola. Además, las familias más vulnerables podrán participar de manera gratuita para garantizar su inclusión en la iniciación de la actividad física. Es una de las medidas concretas planteadas durante los últimos meses que han cogido forma con la presentación de los presupuestos de la Diputación, y las Juntas Generales tienen preparado ya su informe para que no sea la única propuesta que sirva para adaptar el modelo de multideporte después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha hecho temblar los cimientos de un sistema con más de tres décadas de vida en el territorio.

PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos han acordado el texto que va a salir adelante y que va a ser trasladado a la Diputación de Gipuzkoa como informe de conclusiones elaborado después de que 25 agentes de distintos ámbitos relacionados con el deporte escolar intervinieran en las Juntas Generales de abril a junio. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, aporta propuestas para «renovar» el modelo del deporte escolar, entre las que se encuentran la modificación de los reglamentos de competición en categorías benjamín y alevín (8-11 años) para sustituir las ligas clasificatorias por encuentros formativos sin marcador, la formación de monitores en gestión emocional, acompañamiento y aspectos pedagógicos e inclusivos, la flexibilización de horarios y calendarios de las actividades o la incorporación de incentivos a los clubes que garanticen la participación de sus deportistas en programas de iniciación deportiva una vez que no es obligatorio estar apuntado en el Multikirola para poder estar en una entidad deportiva.

Propuestas de las Juntas Generales Programas polideportivos Incentivar a clubes que garanticen que sus deportistas participan en el Multikirola

Conciliación familiar Aprovechar puentes y festivos para celebrar los partidos y evitar saturar los fines de semana

Monitores Establecer un plan anual obligatorio de formación con un enfoque pedagógico y en gestión emocional

Competición Sustituir las ligas clasificatorias por partidos formativos de benjamín y alevín sin marcador

Redes comarcales Impulsar la cooperación en zonas rurales para compartir monitores, transporte o instalaciones

La sensibilidad sobre cómo abordar el deporte escolar es diversa, y durante las ponencias se ha discutido si la actividad física y deportiva a la que pertenece el Multikirola tiene que «dejar de concebirse como una actividad extraescolar opcional para pasar a formar parte del currículum vital del alumnado en términos de salud, valores y desarrollo personal» o si hay que entenderlo como «un servicio de conciliación y de promoción de la actividad física en horario no lectivo». Si se opta por el primer caso, «la exigencia formativa y pedagógica de los agentes implicados –como los monitores– debe aumentar».

Y esa es una de las propuestas realizadas: establecer un plan anual obligatorio de formación para monitores con un enfoque pedagógico, inclusivo y en protección civil, formar a monitores en gestión emocional y acompañamiento para manejar la frustración y el respeto e impulsar subvenciones específicas para la cualificación de monitores jóvenes y auxiliares en el ámbito local. Este último aspecto responde a que durante la ponencia se ha expresado que los municipios pequeños y zonas rurales presentan «una clara desigualdad en la oferta», ya que la baja densidad de población, la distancia entre localidades y la limitada disponibilidad de instalaciones o personal cualificado «dificulta gravemente» el desarrollo de los programas «estables» de Multikirola, lo que aumenta «el riesgo de abandono» de la práctica física en edades tempranas.

Sin clasificación ni marcador

El informe señala que «uno de los principales acuerdos» de las comparecencias tiene a la competición, o más bien la ausencia de ella, como protagonista. Defiende que «la actividad física y deportiva en edad escolar no debe estar condicionado por lógicas de rendimiento o competitividad temprana, sino orientado hacia el disfrute, la inclusión, la autonomía y el aprendizaje». Argumenta que «la presión por los resultados tempranos, impulsada por la ambición de familias y entrenadores, distorsiona el sentido educativo del deporte» y «provoca ansiedad, miedo al error y frustración en niños, relegando el disfrute, la inclusión y el desarrollo personal». Para ello, propone que en las categorías benjamín y alevín no haya clasificaciones y los encuentros sean sin marcador.

Además, entre otras medidas planteadas, también se persigue el objetivo de la conciliación familiar aprovechando los puentes y los días festivos para los «encuentros» (partidos) y así «evitar la saturación de los fines de semana».