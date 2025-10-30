Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Alumnos de diversos centros escolares, en el campo de fútbol de Herrera en una jornada de Multikirola. Arizmendi

El Multikirola triplica su presupuesto para garantizar una cuota única de 60 euros

El informe de las Juntas Generales al que ha tenido acceso DV propone incentivar a los clubes que garanticen la participación de sus deportistas en programas polideportivos o aprovechar los puentes y festivos para dejar de saturar los fines de semana

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:59

Comenta

El modelo de financiación del deporte escolar de Gipuzkoa triplicará su presupuesto el próximo año, de 1,2 a 3,9 millones de euros, con ... el objetivo de implementar para el curso 2026/27 una cuota única de 60 euros para todos los alumnos que se inscriban en el Multikirola. Además, las familias más vulnerables podrán participar de manera gratuita para garantizar su inclusión en la iniciación de la actividad física. Es una de las medidas concretas planteadas durante los últimos meses que han cogido forma con la presentación de los presupuestos de la Diputación, y las Juntas Generales tienen preparado ya su informe para que no sea la única propuesta que sirva para adaptar el modelo de multideporte después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha hecho temblar los cimientos de un sistema con más de tres décadas de vida en el territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  2. 2 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  3. 3 Al menos dos detenidos en los incidentes de Pamplona por la concentración contra el activista de ultraderecha Vito Quiles
  4. 4

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  5. 5 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  6. 6 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  7. 7 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  8. 8

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante
  9. 9

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  10. 10

    El tejido empresarial de Gipuzkoa acoge con sorpresa que la oferta para recuperar Ibermática venga de BBK

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Multikirola triplica su presupuesto para garantizar una cuota única de 60 euros

El Multikirola triplica su presupuesto para garantizar una cuota única de 60 euros