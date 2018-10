Dos mujeres optan a la jefatura de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa La decisión se adoptará mañana en la reunión que el Consejo Fiscal celebrará en Madrid JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Martes, 9 octubre 2018, 06:51

Dos fiscalas, Idoia Zuriarrain y Mercedes Bautista, son las dos únicas candidatas que aspiran a la jefatura de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa. Zuriarrain ostenta dicho cargo desde 2013, de forma que opta a su segundo mandato. Bautista es la primera vez que concursa. La decisión se tomará la próxima semana.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron que el Consejo Fiscal se reunirá mañana en Madrid. Será entonces cuando sus miembros deliberen y propongan a la fiscala general, María José Segarra, el nombre de la elegida. El nombramiento deberá ser posteriormente ratificado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

La actual fiscal jefa es Idoia Zuriarrain Fernández. Fue elegida en junio de 2013 y sustituyó en el cargo a Jaime Goyena, después de que éste pidiera su traslado a Pamplona tras veinte años de permanencia en territorio guipuzcoano. Zuriarrain se impuso entonces a Eva Alonso Lorenzo, fiscal en Gipuzkoa y que también presentó su candidatura.

Idoia Zuriarrain, (Donostia 1960) cursó la carrera de Derecho en el entonces Centro de Estudios Universitaria San Pablo CEU de Madrid y es licenciada por la Universidad Complutense madrileña. Asimismo, es diplomada en Procedimientos Jurídicos. Se incorporó a la carrera fiscal el 12 de enero de 1988 y su primer destino fue Donostia, plaza que nunca ha abandonado. En aquellas fechas ocupaba la jefatura Luis Navajas, quien durante dieciséis años dirigió la sede guipuzcoana del ministerio público y que en la actualidad es el teniente fiscal del Tribunal Supremo.

La actual fiscal jefa es asimismo juez en excedencia perteneciente a la 33 promoción, la misma a la que pertenecen María Victoria Cinto, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial. En su trayectoria ha estado al frente de los servicios de Protección a la Víctima y fue fiscal delegada de Seguridad Vial. Fue teniente fiscal desde 2005.

En sus treinta años de ejercicio profesional ha representado al ministerio público en múltiples procesos: homicidios, agresiones sexuales, estafas, tráfico de drogas...

Fiscal de menores

En el lustro que ha permanecido al frente de la jefatura ha introducido diferentes mejoras, entre ellas la reorganización de la sección dedicada a la violencia sobre la mujer, tanto en Donostia como en el resto de las demarcaciones judiciales. Gracias a la asignación de cinco fiscales, los procedimientos se han agilizado.

Mercedes Bautista Vázquez, nacida el 27 de mayo de 1967 en Cazorla (Jaén), aunque se siente oscense, es la segunda aspirante al cargo. Cursó estudios de Derecho en Zaragoza y, al igual que Zuriarrain, su primer y único destino ha sido Gipuzkoa, donde lleva ejerciendo hace 26 años.

Es fiscal delegada del Área de Reforma y Protección en Materia de Menores de Gipuzkoa desde 2008 y fue una de las impulsoras de la creación de la especialidad de violencia de genero. También ha desarrollado su labor en extranjería y en áreas de personas con discapacidad. Bautista ha estado asignada a diferentes juzgados del territorio, entre ellos, Azpeitia, Eibar, Irun, Donostia...

Es una apasionada del atletismo, un actividad que continúa practicando. Ha tomado parte en múltiples competiciones, entre ellas en el Cross Internacional de San Sebastián que se disputa en Lasarte-Oria. Es una fiscal con «alma de atleta», como ella mismo reconoce.

Si bien hasta el miércoles no se conocerá quién de las dos candidatas contará con la confianza del Consejo, tradicionalmente, los fiscales jefes acostumbran a agotar al menos dos mandatos, de forma que, según fuentes consultadas en círculos del ministerio público en Madrid, reconocen que «lo más probable» es que Idoia Zuriarrain repita durante otros cinco años, máxime tras la labor realizada en su primera legislatura. No obstante, las mismas fuentes admiten que «esto no es una norma escrita».