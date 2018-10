¡Atentos! Pisan fuerte detrás de la cámara María Elorza, Arantza Santesteban, Leire Apellániz y Ruth Pérez de Anucita, mujeres al otro lado de las cámaras. Posan en el parque de Cristina Enea, «que es como la vida misma». / MICHELENA Son mujeres cineastas que viven en un mundo en el que los hombres ostentan el poder, pero experimentan, graban películas y desarrollan su creatividad ANA VOZMEDIANO Lunes, 8 octubre 2018, 06:23

La noticia fue parte del Zinemaldia de este pasado septiembre: «El Festival donostiarra firma una carta por la Paridad». Lo hizo el mismo día en el que se presentaba un informe demoledor: Solo el 12% de los largometrajes están dirigidos por mujeres, porcentaje que disminuye a un 9% si las películas son de ficción.

En ese momento, el director del certamen, José Luis Rebordinos, aclaró que de los 34 trabajadores fijos del Festival, 28 son mujeres, mostrando así que la foto del Zinemaldi refleja, en apariencia, otra realidad. El comité de selección, con la reciente inclusión de Ruth Pérez de Anucita es paritario, pero como reconoce la propia Ruth, solo 5 de las 18 películas de la sección oficial estaban al mando de mujeres.

«Es curioso que si visitas una escuela de cine, la mayoría de los estudiantes de dirección son chicas. La proporción baja si se trata de la firma de trabajos concretos y mucho más si vas al mercado, sobre todo al de ficción. La invisibilidad del trabajo de las cineastas existe, sobre todo en lo técnico. Los puestos de poder están en manos de hombres».

Confianza

Recién llegada al comité de selección, Pérez de Anucita tiene curiosidad por saber qué falla, dónde se rompe la cadena. «Las estadísticas tienen que descubrirnos con las más de 2.000 películas que nos llegan, si las puertas de poder se cierran a las mujeres, si falla el sistema o la confianza en una misma. Porque hay cosas que parecen estar en nuestro ADN, esa exigencia que tenemos hacia nosotras mismas que muchas veces nos hace dudar de nuestra capacidad».

Maider Fernández es una mujer de treinta años que se encuentra en plena postproducción de su largometraje documental 'Las letras de Jordi'. Coincide con Ruth en que la autoexigencia femenina puede llegar a provocar inseguridad. «¡Pero si hasta me cuesta decir que soy cineasta! Creo que el cine, como el resto de la sociedad, funciona con valores patriarcales de competición, de apariencia de firmeza y seguridad, mientras que nosotras tendemos a ser más inseguras».

Reconoce que el salto a la ficción cuesta, pero también que, al menos de momento, prefiere el documental. «Hacemos otro tipo de películas, diferentes por la propia forma en la que se hacen, más marginal pero también más libre».

Maider es de una generación que, coinciden los expertos, llega pegando fuerte. Son un grupo que ronda los treinta años y entre las que están Irati Gorostidi, que estudia en la Film Academy de Nueva York con una beca Full Brigt, Maddi Barber o María Elorza.

María dirige ahora mismo un corto inspirado en un texto de Pier Paolo Pasolini en el que utilizó a las luciérnagas como metáfora del mundo antiguo. María tampoco se autodenomina directora, «de momento sé que quiero trabajar en el ámbito audiovisual, que me quiero dedicar al ámbito creativo, a hacer cortos, a filmar. Decir directora...»

Sabe que es difícil vivir del cine, que es un ámbito de trabajo muy precario. «Es verdad que hay menos mujeres directoras igual que ocurre en otros ámbitos de prestigio, pero no siento que por ser mujer vaya a tener menos oportunidades y desde luego no quiero plantearme que pueda ocurrir así. Pienso que las mujeres, además, llegamos con ideas nuevas, una tiene que alimentarse de su situación particular y de la manera con la que ve las cosas y reflejarlo luego».

Asegura que su generación tiene ganas de experimentar, sobre todo porque no hace filmes al uso, porque esa diferenciación entre los diferentes roles de los rodajes va desapareciendo. Ellas hacen los guiones, graban, dirigen, editan, se ocupan del sonido de sus creaciones.

Un nuevo género

Otras voces de cine ratifican tanto el poderío de esta generación que llega como la nueva forma de hacer cine o lo experimental de los documentales que hablan casi de un nuevo género que cultivan mucho las mujeres.

Arantza Santesteban entre ellas, una directora que combina su labor al otro lado de la cámara con investigaciones y seminarios, eso sí, siempre sobre cine. «¿Sabes? No sé si a las mujeres nos dejan o no hacer cine, pero sí sé que ya no pedimos permiso. Hay un relevo generacional que todavía no hemos visto lo que da de sí. Se está generando una sintonía entre las mujeres más jóvenes y otras que son mayores que creo que es importante. Hacemos piña, nos conocemos, compartimos formas de hacer películas».

Los sistemas tradicionales han cambiado de repente. «Alguien se dice a sí misma, si tengo conocimiento técnico, ¿por qué no cojo la cámara y grabo? De ahí surgen cortos y largos, películas que no son solo documentales en el sentido estricto de la palabra, sino lenguajes más experimentales, sistemas de producción alejados de las grandes productoras, de los filmes con cánones clásicos. Pero tengo la sensación de que pronto vamos a ver a muchas mujeres haciendo ficción».

De momento hay una productora, Leire Apellániz, que trabaja en ello con otra empresa, Moreno Film, con quien prepara una serie que, de momento, se titulará «Yo siempre a veces». Narra la vida de una actriz a la que califica como una «Katherine Hepburn punky y de extrarradio». «La veo para el año que viene y esperamos que tenga un nivel como para Netflix o Movistar». Ella dirigirá un par de capítulos y el resto estará a cargo de otras mujeres . Colabora con ellos la actriz cuya vida se refleja, Marta Basols, «brillante y divertida».

Su actividad, al margen de esta serie, es frenética. Es optimista con el futuro de la mujer al mando de las cámaras, aunque reconozca que ha visto los problemas que tenían las chicas que querían trabajar detrás de la cámara. «Tengo un carácter que ha hecho que no notara demasiado los problemas de discriminación, pero es fácil detectar que hay una carencia de mujeres que tengan voz real y capacidad de decisión. Es cierto también que quise dirigir, pero me relegué a la producción».

Montó la productora 'Señor y Señora' con su socio Aritz Moreno con el que se encuentra inmersa en 'Ventajas de viajar en tren', además de haber estrenado 'Mudar la piel' o 'Último verano'. Es la responsable del equipo técnico del Zinemaldia y produce el documental de Maider Fernández, «en el que la mayoría de la gente que trabaja somos mujeres, a excepción del jefe de fotografía».

Sí resalta que existe un lobby masculino, «probablemente porque confían más en ellos», pero piensa también en que «estamos en un momento maravilloso». «Ocurre en la sociedad en general y también en el cine. Se nos está dando bola. ¡Había tantas tías esperando para hacer cine, que han saltado como lobas! Y creo que vamos a ir más rápido de lo que nosotras mismas creemos, hay una generación aquí con una proyección increíble. Es cierto que todavía estamos en la fase documental sin llegar a la ficción, pero esto también va a llegar y no habrá que esperar mucho»

Periodista y profesora de la UPV, apenas es posible cruzar unas palabras con una persona tan amable y accesible como Iratxe Fresneda porque está en plena vorágine. «A veces pienso que me he vuelto loca, pero la verdad es que las películas eran proyectos que tenía en mente desde hace mucho tiempo».

Entre ellos 'Lurralde Hotza', un viaje desde el sur hacia el norte de Europa que también trata sobre mujeres. Su primera obra fue 'Irrintziaren Oihartzunak', un filme que trata sobre Mirentxu Loyarte, nacida en 1938, pionera del cine europeo y considerada como la primera directora vasca. «Vamos a concurso al Festival de Gijón», anuncia.

Otra mujer, la realizadora navarra Helena Taberna ha estrenado retrospectiva en Tabakalera. Hasta fin de año podrá conocerse su obra.