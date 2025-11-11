Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una gallina camina hacia su gallinero en una explotación de Lugo, Galicia. EP
Gripe aviar

«Estamos con muchísima preocupación, un caso de gripe aviar te descuadra todo»

Gipuzkoa esquiva por ahora la prohibición de criar aves de corral al aire libre pero el sector toma medidas para minimizar el riesgo de contagio

Beñat Arnaiz y José A. González

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Gipuzkoa ha esquivado la primera restricción del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para combatir el aumento de casos de gripe aviar, ya que la ... prohibición de la cría de aves de corral al aire libre afecta por ahora a seis municipios alaveses y doce navarros, lo que engloba a más de un millón de gallinas. De todos modos, eso no exime a los baserritarras de explotaciones ecológicas del territorio de tomar precauciones en un escenario de «muchísima preocupación» porque un caso de gripe aviar «te descuadra todo», señalan a este periódico fuentes del sector que prefieren mantenerse en el anonimato.

