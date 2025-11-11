«Estamos con muchísima preocupación, un caso de gripe aviar te descuadra todo»

Gipuzkoa ha esquivado la primera restricción del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para combatir el aumento de casos de gripe aviar, ya que la ... prohibición de la cría de aves de corral al aire libre afecta por ahora a seis municipios alaveses y doce navarros, lo que engloba a más de un millón de gallinas. De todos modos, eso no exime a los baserritarras de explotaciones ecológicas del territorio de tomar precauciones en un escenario de «muchísima preocupación» porque un caso de gripe aviar «te descuadra todo», señalan a este periódico fuentes del sector que prefieren mantenerse en el anonimato.

El objetivo del confinamiento de las gallinas es evitar el contacto con aves silvestres, y aunque «estadísticamente todos los casos de influenza aviar se han dado en aves que estaban dentro de jaulas o bien en el suelo dentro de la granja», cualquier medida es bien recibida porque, como explica Jexux Agirresarobe, que tiene 1.500 gallinas en su explotación de Han Goiko Arrautzak, en Usurbil, «al tenerlas al aire libre hay que cuidarlas más porque son delicadas, no es como en la jaula», precisa, «que tienen menos posibilidades para enfermar pero tampoco están tan sanas». Recuerda que «hace unos años» ya se dio la orden de confinar a las gallinas en otro repunte de casos de gripe aviar, y se resigna transmitiendo que «más no podemos hacer, cuando la Diputación venga con el aviso se hará, no podemos luchar contra eso».

Por ahora, las medidas se centran en reducir al máximo posible el contacto con las aves. «Lo que hemos hecho es reforzar todavía más las medidas de bioseguridad», cuentan desde el sector. «En la granja solo entran el granjero o la granjera y el veterinario, y después hay arcos de desinfección. En la granja, cada vehículo que pasa para traer el pienso o para recoger los huevos, se rocía con un líquido que evita el contagio, y los conductores se fumigan también los zapatos y demás prendas con un líquido». Además, «el granjero y el veterinario en cuanto entran a la granja se duchan y se ponen la ropa de la granja y al salir, exactamente lo mismo». Y también se limita el contacto entre los granjeros.

Todo para minimizar los riesgos para que la gripe aviar no reaparezca en Gipuzkoa, cuyo último caso se registró el 22 de octubre, hace dos semanas y media, en Lasarte-Oria, donde una gaviota patiamarilla detectada por el seguimiento que las autoridades realizan de forma rutinaria en el territorio histórico identificaron el positivo.

Las comunidades más afectadas por la prohibición de la cría de aves de corral al aire libre son Andalucía, Castilla y León y Cataluña, donde se han detectado más focos en los últimos meses. A esas zonas se suman localidades de otras comunidades, como Arratzua-Ubarrundia, Barrundia, Elburgo, Legutio, Vitoria y Zigoitia en Álava, municipios que son cercanos al humedal de Salburua, o como Pitillas, Tudela, Arguedas, Valtierra, Viana, Corella, Murchante, Cascante, Ablitas, Barillas, Carcastillo y Tafalla en Navarra, considerados todos de especial vigilancia.

Brotes más lentos en Europa

La crisis del virus H5N1, que azota al Viejo Continente y anteriormente causó estragos en las granjas estadounidenses, está amenazando ahora al sector primario tras más de dos años y medio sin presencia del patógeno en España. Los brotes se están extendiendo por Europa, aunque a un ritmo más lento que en Estados Unidos, pero ya dejan su huella en las explotaciones avícolas y en el mercado.

Los huevos son el alimento que más se ha encarecido en el último año, un 31% de media, según datos de Facua. El Instituto Nacional de Estadística (INE), a la espera de actualizar este viernes los datos correspondientes a octubre, sitúa el aumento en torno al 15,9%. El sector atribuye esta subida, un euro de incremento medio en apenas una semana, a las medidas de control implementadas a principios de año, al aumento de las exportaciones y al temor a una posible escasez del producto. No obstante, los principales productores avícolas del país descartan que exista riesgo de desabastecimiento. Según cifras del Ministerio, en 2024 el número total de gallinas ponedoras en el Estado rondaba los 47,8 millones. Teniendo en cuenta que durante este año se han sacrificado unas 2,65 millones de aves por la enfermedad, el impacto, por el momento, no representa una amenaza significativa para el abastecimiento nacional.

La situación contrasta con la vivida a comienzos de año en Estados Unidos, donde el Departamento de Agricultura publicó un informe señalando que «el momento y la magnitud de los brotes de gripe aviar han generado un desequilibrio en la oferta nacional de huevos de mesa, con escasez en algunas regiones y disponibilidad apenas suficiente en otras». La escasez fue tal que en los supermercados o no había huevos o había una cantidad máxima para poder adquirir.

De vuelta a España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informó que el precio de los huevos de categoría M había aumentado un 137% desde 2021, año en que comenzaron las dificultades en el mercado internacional. Una docena de huevos M ha pasado de 2,14 euros en febrero a 3,14 euros en octubre, aumento similar en los de tamaño L, cuyo precio ha subido de 2,33 a 3,25 euros. Entre las causas destaca la gripe aviar, pero también se ha debido a la resistencia de los intermediarios a reducir márgenes y al incremento de los precios en origen.