La movilización de Alderdi Eder se convierte en manifestación

Domingo, 8 de marzo 2020

La performance 'El violador eres tú' se ha convertido en uno de los actos que aparece en muchos de los programas de las distintas ciudades de todo el mundo dentro del 8M. Donostia también se ha sumado este domingo al movimiento y la verdad es que ha resultado muy divertido. La cita era a las once de la mañana y hubo varios ensayos previos. El primero, hay que reconocerlo, resultó un poco desastre, pero a medida que las participantes, en principio algo menos de un centenar, iban aprendiendo la coreografía y se animaban unas a otras, el resultado era cada vez mejor. En la definitiva, con una doscientas mujeres tomando parte, el resultado además de bueno estuvo marcado por el entusiasmo. Contagiadas unas a otras, cantaban la canción denuncia con fuerza y lanzaban irrintzis.

Después, casi sin tiempo para tomar un respiro, comenzó lo que en principio iba a ser una movilización en Alderdi Eder y que terminó convirtiéndose en una manifestación que recorrió el centro de San Sebastián hasta la Avenida de la Libertad para volver por la zona peatonal hasta el Boulevard donde se realizó una pequeña sentada.

OPINIONES DE LAS PARTICIPANTES: Miren Garmendia «En los 70 nos tiraban objetos e insultaban; hoy nos aplauden» Veterana militante feminista, esta donostiarra nacida en París recuerda cómo ha cambiado la movilización en la ciudad: «En el año 76 nos tiraban objetos e insultaban desde los balcones; hoy nos aplauden». A pesar de los avances, «queda mucho por pelear» y alerta sobre «los mensajes de la extrema derecha». Begoña Agirre «Es vergonzoso tener que reivindicar la igualdad en 2020» «Estamos en 2020, bien entrado el siglo XXI, y que todavía tengamos que movilizarnos para defender la igualdad entre hombres y mujeres es vergonzoso», considera esta donostiarra que valora los avances que se están produciendo, aunque duda de que sean «suficientes». Noemí Chianetta «Las políticas de conciliación son otro tipo de violencia» Madre de un bebé de dos meses, considera «otro tipo de violencia» hacia la mujer las políticas de conciliación que, entre otras cosas, la obligan a volver al trabajo a los cuatro meses del parto. Pide un cambio en las medidas y «acabar con el estereotipo de hombre protector y mujer cuidadora». Paulo Aillapán «La responsabilidad es nuestra; no de un Estado paternalista» «Los hombres debemos implicarnos más en la defensa de la igualdad. No podemos delegar toda la responsabilidad en el Estado, confiriéndole un papel paternalista», recalca este mapuche que pide a los hombres «reeducarse» en este ámbito y «crear comunidades de individuos para luchar juntos».

Varios miles de personas se sumaban de esta manera a la primera de las dos grandes convocatorias para San Sebastián. Mientras en la cabeza de la marcha no dejaban de sonar lemas feministas, los que se encontraban más atrás circulaban más tranquilos. Tampoco había muchas pancartas o carteles, pero entre los que portaban algunas de las mujeres se podía leer 'Hasta los ovarios de tus comentarios', 'Yo elijo cómo me visto y también con quien me desvisto' o 'Me cuidan mis amigas, no la policía', además de otras más tradicionales como 'Ni un paso atrás'.

Las instituciones no hacían ninguna convocatoria para este Día de la Mujer pero se han sumado al programa organizado por las plataformas feministas y así lo hicieron esta mañana representantes del Parlamento Vasco, como su presidenta Bakartxo Tejería o la parlamentaria Carmen Solorzano; de las Juntas Generales de Gipuzkoa -Eneko Andueza y Susana Corcuera-; de la Diputación Foral -Eider Mendoza, Harkaitz Millán y José Ignacio Asensio- y del Ayuntamiento donostiarra -Nekane Arzallus, María Jesús Idoeta, Duñike Agirrezabalaga y Cristina Lagé-.