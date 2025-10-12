Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zona en la que se ha producido la colisión entre un turismo y una moto.

Un motorista resulta herido en Oiartzun tras una colisión con un turismo en la GI-2132

El accidente ha tenido lugar sobre las 21.16 horas y apenas ha generado retenciones en la vía en sentido Errenteria

I.G.

San Sebastiáns

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:44

Una persona ha resultado herida esta noche después de sufrir un accidente en la GI-2132 a la altura de Oiartzun. Al parecer, una moto ... y un turismo han colisionado a la altura del kilómetro 14,3, en sentido Errenteria. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital Donostia en ambulancia.

