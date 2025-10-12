Un motorista resulta herido en Oiartzun tras una colisión con un turismo en la GI-2132
El accidente ha tenido lugar sobre las 21.16 horas y apenas ha generado retenciones en la vía en sentido Errenteria
I.G.
San Sebastiáns
Domingo, 12 de octubre 2025, 22:44
Una persona ha resultado herida esta noche después de sufrir un accidente en la GI-2132 a la altura de Oiartzun. Al parecer, una moto ... y un turismo han colisionado a la altura del kilómetro 14,3, en sentido Errenteria. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital Donostia en ambulancia.
Tal y como avanzan desde el Departamento vasco de Seguridad, la colisión entre la moto y el turismo apenas ha provocado retenciones en la zona, de ahí que una vez se han completado las labores de limpieza de la calzada, la vía ha quedado abierta al tráfico con normalidad.
