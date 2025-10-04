Una moto con carrocería de papel, a 170 km/h

El equipo de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la EHU ha presentado un prototipo de motocicleta eléctrica con carrocería o carenado fabricado con ... papel para participar en la competición MotoStudent Electric 2025.

Tras debutar en 2023 con un prometedor 22º puesto entre 42 universidades y el reconocimiento como segundo mejor equipo debutante, los estudiantes afrontan su segunda participación con un proyecto más ambicioso. En él trabajan voluntariamente alrededor de 30 alumnos y alumnas de Ingeniería, ADE y Derecho, apoyados por profesorado y empresas colaboradoras.

La gran seña de identidad de esta edición es el carenado –revestimiento externo– de papel en sustitución a los materiales convencionales como la fibra de vidrio o el carbono. Tras realizar varias pruebas con materiales como lana, lino o vaquero, el papel es el que mejor resultado proporciona. La idea, surgida en el seno de la Escuela y desarrollada por el alumnado, consiste en la superposición de 10 capas de papel tratadas con resina, lo que proporciona protección frente al agua y una resistencia similar a la de la fibra de vidrio, pero con mayor ligereza y sostenibilidad.

Para los estudiantes, participar en este proyecto supone aplicar en un entorno real lo aprendido en la universidad. «El proyecto pone en práctica la parte teórica de la carrera, pero hemos tenido que ser autosuficientes», destaca Jon Larren, estudiante de Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización.

Una moto eléctrica desde cero

Aunque a primera vista pueda parecer una motocicleta convencional de gasolina, el prototipo es completamente eléctrico. El motor de combustión y el tubo de escape han sido sustituidos por un conjunto de baterías de litio, un inversor y un motor eléctrico. Esto implica riesgos, por lo que la moto cuenta con un sistema de monitoreo de baterías (BMS) que supervisa tensiones, corrientes y la temperatura de cada celda de la batería. «Si alguna supera los límites establecidos, el sistema corta la energía y aísla la batería, protegiendo tanto al piloto como al equipo técnico», explica el estudiante Oihan Mayoral.

La mayoría de los componentes han sido diseñados por el propio equipo, salvo algunas piezas que la organización suministra a todos los participantes, como el motor, los frenos o las ruedas, con el fin de garantizar la igualdad en la competición. Uno de los mayores retos para el equipo ha sido adaptar el sistema eléctrico al chasis de una moto de gasolina de la categoría Moto3. En lugar de fabricar un chasis nuevo desde cero, el equipo ha decidido aprovechar la geometría de un modelo ya existente, reconocido por su estabilidad y comportamiento en pista. A partir de ahí, han diseñado las baterías a medida para que encajen en el espacio disponible. Esta decisión les ha permitido mantener la calidad de conducción de una moto de combustión, pero con la innovación y el reto añadido de la electrificación.

La competición será del 15 al 19 de octubre de 2025, en el circuito de MotorLand Aragón (Alcañiz), donde acudirán universidades de todo el mundo. La organización no solo evalúa la velocidad en pista, sino también la calidad del diseño, la innovación y el trabajo de ingeniería de cada prototipo. En total, hay mil puntos en juego, de los cuales la carrera final solo aporta una parte.

El equipo busca vivir la experiencia, conocer otros equipos y aprender cómo funciona ese mundo. Pero su objetivo es claro: llegar a la competición con una moto competitiva, terminar la carrera y demostrar que la innovación y la sostenibilidad también pueden rodar a máxima velocidad. «Queremos que la moto vuelva a casa y refleje el esfuerzo del equipo», concluyen y animan a los estudiantes a participar en las próximas ediciones.