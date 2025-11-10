Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las religiosas sor Anunciación, sor Rosalía y sor Arantxa se despiden hoy de los fieles. Arizmendi
Religión

«Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»

Las últimas monjas agustinas abandonarán el convento de Errenteria este próximo miércoles tras casi cinco siglos en los que «siempre hemos ayudado»

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Pena, tristeza y algo de dolor. Eso es lo que siente sor Rosalía. No es para menos. Tras más de 65 años, esta religiosa y ... sus dos compañeras (de la orden de las Agustinas) del convento de la Trinidad en Errenteria dirán adiós a la que ha sido su casa este próximo miércoles. Un hogar que es parte de la historia de la villa galletera con casi cinco siglos de vida. Sin embargo, ha llegado el momento de decir agur. Y para despedirse de su gente, hoy celebrarán una misa a las 11.00 horas en la iglesia de la Santísima Trinidad.

