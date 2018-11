Mónica García Asensio: «No damos más de sí en atención primaria y los pacientes pueden sentirse afectados» Mónica García Asensio, vicepresidenta de Osatzen, denuncia la situación en la que se encuentran los médicos de familia. / ARIZMENDI Los médicos de familia de Osatzen denuncian «estrés y altas cargas» de trabajo y reclaman un «límite» en el número de pacientes a tratar, porque «ya no podemos más» IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 24 noviembre 2018, 11:05

'Lehen arreta dantzan. Reflexionando sobre la Atención Primaria' es el título elegido por Osatzen, la Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria, para celebrar en la Cámara de Comercio de Gipuzkoa su cita estrella del año, que finaliza hoy. El encuentro, -«que no cuenta con financiación de la industria farmacéutica para garantizar la necesaria independencia en el debate», dicen- está centrado en la realidad de un colectivo que denuncia «estar cansado» con la situación laboral existente en Euskadi desde hace tres años, con cargas de trabajo «superiores» a las recomendables y que pueden acarrear problemas tanto «a los profesionales sanitarios como a los propios pacientes».

Agotamiento emocional, despersonalización en la atención y baja realización personal son los tres componentes que marcan a los médicos 'quemados' que se encuentran bajo el síndrome de Burnout, indicios que ya han llegado a «algunos médicos de familia de Osakidetza», explica Mónica García Asensio, vicepresidenta de Osatzen, entidad que agrupa a más de 1.000 médicos de familia de la CAV.

- ¿Es tan grave la situación?

- El momento que vivimos en la atención primaria es muy complicado desde hace tiempo. Hasta ahora con el esfuerzo de los médicos, enfermeras y auxiliares administrativos hemos conseguido que la población no se vea afectada. Todo a base de trabajar más, de dedicar más tiempo a la asistencia y dejar de hacer otras tareas que veníamos haciendo. Pero la situación es cada vez más complicada y no vemos cómo podemos seguir adelante nosotros solos. Creemos que ya es hora de que este problema se solucione con un trabajo de grupo, colectivo, entre nosotros, la Administración y la población. Lo cierto es que ya no podemos más.

- ¿Dice que la población no se vea afectada?

- Llevamos tiempo tirando del carro y vemos que la situación se complica cada vez más. Para los profesionales sanitarios es un riesgo porque empezamos a estar cansados, todos coincidimos en esto, y creemos sinceramente que esta situación empieza a nublar nuestro trabajo. Pensamos que empieza a ser un riesgo para los profesionales y la población. La carga laboral que sufrimos está haciendo que haya profesionales más estresados de lo que debería y que empiece a aparecer el famoso síndrome de Burnout. Porque no damos más de sí en el trabajo y porque la población se puede sentir afectada. Los pacientes pueden sentir que hay listas de espera, que tardamos más en atenderles, que las salas de los centros de salud están llenas, pero para nosotros es una cuestión de calidad de atención y seguridad de los pacientes. No se puede hacer lo mismo con menos plantilla médica.

- Hábleme de esa carga laboral.

- No es lo mismo atender a 25 pacientes con tranquilidad y luego tener tiempo de estudiar, investigar y reunirnos, que también es importante, que ver 35-40 pacientes todos los días, dejar de formarnos y tener que llevarnos a casa casos clínicos que tenemos que resolver. Atendiendo a tantos pacientes estamos cansados, distraídos y con menos atención, y esto nos preocupa. Aumenta el riesgo de que se nos escape algo importante. En Euskadi llevamos tres años en esta situación. Primero teníamos problemas en verano, después en verano y con la gripe, luego en verano, con la gripe y los puentes, y el último año el problema es que no se cubren las bajas. Y cuando hay que atender a enfermos de otros médicos en atención primaria tenemos problemas.

- ¿En qué sentido?

- Lo bueno que tiene nuestra especialidad y lo que da fuerza al sistema sanitario es la continuidad y la longitunalidad. Es decir, el seguimiento de los pacientes. Yo conozco mi cupo, llevo años trabajando con él, y conozco al paciente, su familia, sus vecinos, la comunidad donde vive y los recursos del barrio. Por todo ello, es más fácil saber si un paciente necesita algo que puedo resolver yo o tengo que derivarlo o recurro a la asistenta social, por ejemplo. Ese conocimiento del paciente lo tenemos con los propios, pero cuando un paciente se queda sin su médico y lo tiene que atender otro, pues puntualmente lo puedes resolver, pero a todos los mayores, los frágiles o los crónicos no les puedes atender igual desde el desconocimiento.

- ¿Qué cupo de pacientes tienen ustedes?

- En las zonas urbanas la media en una jornada puede ser de más de 35 pacientes al día. Nunca deberíamos sobrepasar esa cifra. En Cataluña, por ejemplo, están pidiendo 28 como tope. También varían las situaciones. Puedes estar viendo 35-40 pacientes y que no te afecte, o tener 35 complicados. Hay pacientes que te requieren 30 minutos o una hora.

- ¿Faltan médicos en la atención primaria?

- En la práctica, sí. La propia Administración nos dice que, en teoría, no hay médicos para contratar pero Juan Simó, especialista en medicina familiar y comunitaria que participó ayer en la mesa inaugural de las jornadas, dice que los números no le cuadran, porque salen al año de las facultades más médicos de los que necesitaríamos. Entonces la pregunta es, ¿dónde están?

- Usted dirá.

- Nos dicen que no hay médicos y que la solución es que nos jubilemos más tarde y hagamos horas extras. Y la población como no se ha enterado de nuestros problemas, pues lógicamente viene reclamando el mismo servicio. Por eso decimos que esto es un trabajo de equipo. La Administración deberá ver si realmente no hay médicos. ¿O es que las ofertas de trabajo de Osakidetza no son atractivas y los jóvenes se van fuera? Que es lo que apoya Juan Simó. Si cada año salen 7.000 nuevos médicos en España ¿por qué se van 3.000 fuera? ¿Igual será porque los médicos vascos ganamos menos de la mitad que en el peor país de Europa? ¿Y que hay muchos países alrededor que ofrecen en una semana lo que nosotros cobramos en un mes? También habría que saber porque a nuestros eventuales no les dan una plaza de continuidad o no saben si van a trabajar de mañana, tarde o noche. O si van a tratar con niños o mayores.

- ¿Qué soluciones proponen?

- Si tú tienes menos plantilla deberás reorganizar el servicio. No se puede mantener y ofrecer lo mismo con menos plantilla. Habrá que ver en qué nos centramos y qué es lo importante y qué no. Por eso nosotros hemos pedido que nos pongan un límite de pacientes. Si me dicen que tengo que ver 40, los veo, pero el 41 no entra. Lo que no puede ser es que la Administración venda a la población que los médicos de Atención Primaria estamos para todo y para lo que quieran. Pues no es verdad y no podemos seguir así. Hay muchos compañeros que se están jubilando y esos puestos no se están cubriendo.

- Le he leído a usted hablar de falta de motivación.

- Es así, porque la motivación depende de muchas cosas. Fundamentalmente en poder trabajar bien en lo que estás formado y sabes hacer. Pero cuando no puedas trabajar bien te preocupas. Empezamos a ver que nos cae tanta carga de trabajo que no podemos hacer todo lo que tendríamos ni lo hacemos tan bien como deberíamos. Y todos los días con improvistos laborales, que siempre son malas noticias, que falta uno, que otro está enfermo y te pasan sus pacientes, pues no se puede seguir así. Te cansas y te desmotivas.

- Me imagino que habrán tenido más de una reunión con el Departamento de Salud. ¿Qué responden a sus preocupaciones y demandas?

- Básicamente, buenas palabra pero pocos hechos. Todos los consejeros de Sanidad dicen siempre lo importante que es la Atención Primaria. Y es cierto. Está demostrado que un sistema de salud sólido tiene que tener una Atención Primaria potente. Pero desde la crisis no se ha atendido a nuestra especialidad. Recibimos muy buenas palabras pero en la práctica todo sigue igual. Las respuestas que nos dan nuestros mandos directos es clara, que no tienen más que hacer, que si desde Personal no consiguen más médicos solo nos queda meter horas extras y jubilarnos más tarde.

- ¿Qué valoración hace del caso de las OPE?

- En las oposiciones de médicos de familia nunca ha habido ningún problema porque siempre ha sido un examen tipo test que es imparcial y lo corrige una máquina. En los casos de la polémica, cuanta más gente tiene acceso a un examen mas posibilidad de filtro hay. Y la mayoría de las oposiciones del segundo nivel nunca sorprenden, suele coincidir que lo saca quien más antigüedad en el servicio tiene. Lo único que esperamos es que nuestras pruebas no se vean afectadas. Lo que está claro es que este caso nos preocupa por la situación general de Osakidetza.