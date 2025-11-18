Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Olatz Telleria Gotor, posa para este reportaje en la zona de Miramon, en Donostia.

Olatz Telleria Gotor, posa para este reportaje en la zona de Miramon, en Donostia. Iñigo Royo
Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil

«Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»

Tras tres décadas de silencio y más de 150 sesiones de terapia en los últimos cuatro años, la beasaindarra Olatz Telleria Gotor ultima su recuperación y denuncia que su abuelo la agredió cuando era niña

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:04

Más de treinta años ha callado Olatz Telleria Gotor su sentimiento de culpabilidad por aquello que recuerda haber sufrido de pequeña, un día que con ... 12 años se quedó a solas con su abuelo. Durante más de tres décadas, esta beasaindarra de 49 años no fue «capaz de ponerle nombre» a 'aquello'. Fue algo «desagradable» que ella ha mantenido en silencio y por lo que se ha culpabilizado siempre ya que, aunque era una niña, no supo «cómo pararlo». Hoy, tras «una odisea» de 162 sesiones de terapia durante los últimos cuatro años es consciente de que aquel día en casa de sus abuelos fue objeto de abusos sexuales y es capaz de verbalizarlo. De hecho, necesita contarlo como parte de un proceso de recuperación que afronta ya su recta final. Sorprendida aún por «lo que cuesta contar este tipo de hechos» que «se intentan llevar en silencio», hace público su testimonio en el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, que se conmemora mañana. «Es importante visibilizar este tema. Según estudios, uno de cada cinco menores sufre o ha sufrido abusos sexuales. En una gela de 20 alumnos, saldrían cuatro víctimas. Por eso, conviene informar a los niños y niñas sobre esto, hay que hablar con ellos y explicarles, porque es algo que sucede demasiadas veces».

