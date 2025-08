Miramar se llena de armonía budista

Aimar Pérez Domingo, 3 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Un armonioso cántico de los monjes tibetanos bendijo este sábado la inauguración de la 30 edición del Salón Internacional del Esoterismo y Terapias Naturales de Donostia. El Palacio Miramar abre sus puertas un año más a decenas de stands, exposiciones y conferencias centradas en la espiritualidad. Los nombres destacados de este año son el pintor y médium brasileño José Medrado, Mikel Lizarralde, y la doctora Alicia Abellán.

Entrar por la puerta del palacio es una experiencia multisensorial. Los olores de las velas aromáticas invaden el área de stands que se encuentra en la entrada. Desde la venta de piedras energéticas hasta terapias de sonido, diversos puestos ofrecen remedios naturales para alma, cuerpo y mente.

Gabriel García es el responsable del punto que ofrece la lectura del aura. Mediante una fotografía tomada del campo electromagnético de las personas, asegura que «se pueden estudiar las personalidades y emociones de cada uno, y así saber qué trabajo terapéutico necesita».

«Las piedras energéticas no tienen usos diferenciados, todas sirven para ayudar en base a las necesidades de cada uno»

También utiliza otro sistema «más científico» que mide la emisión de energía de la yema de los dedos mediante la bioelectrografía. A pesar de tener una base más científica, García explica que «también se necesita una interpretación humana para encontrar lo paranormal». En el mismo puesto ofrecen terapia de sonido. Con todo tipo de diapasones consiguen que el cuerpo reciba vibraciones de diferentes frecuencias que aseguran poderse relajar, y tratar la mente.

En el puesto de venta de piedras energéticas aclaran que la popular creencia de atribuir un uso a cada piedra es errónea. «La gente no sabe, todas las piedras tienen el mismo fin, ayudan a las necesidades de cada uno, no te cambian la vida, no hace que te toque la lotería, pero son muy poderosas y tienen mucha energía», asegura la vendedora. Al lado de este punto de venta se encuentra el de la terapia físico-vascular, el cual tiene como fin aumentar la capacidad anaeróbica mediante la activación de la microcirculación. De esta forma pretenden incidir en el campo energético, mental, emocional y físico.

Cruzando el pasillo de los stands se encuentra el punto que para muchos será de mayor interés: el salón de tarot. En él, aquel que quiera resolver alguna cuestión que le inquiete lo podrá hacer gracias a las decenas de tarotistas que están congregados. Maite Ortiz es una de ellas, y al preguntarle sobre echar las cartas admite que «no pretendo decirle a nadie qué va a ser de su vida, si se va a casar, si no se va a casar, si va a tener trabajo o no. A mí lo que me nace con este trabajo es acompañar y ver los obstáculos que tiene cada persona, y pueda ir superándolos».

Además, a pesar de no coincidir con todos sus compañeros de profesión, tiene claro que «la predicción ya está obsoleta, no hay un futuro escrito», y entre sus clientes la mayoría buscan la luz en un momento de oscuridad. «Hay quien viene porque se va a jubilar y no sabe qué hacer, otros que van a hacer un cambio en el ámbito laboral, incluso gente que empieza una nueva relación amorosa».

Ortiz describe el tarot como un alfabeto que se aprende. Habiendo estudiado la baraja, tiene la capacidad de leer el significado de las cartas que echa. «Hay tarotistas que tienen más visión, otros tienen más intuición», explica la vidente.

El precio de la entrada es de 5 euros, y permite asistir a una de las conferencias indicadas en el programa, obtener un amuleto, o pagando un extra de cinco euros consultar al tarot. El programa comenzó este sábado y terminará el próximo domingo.

Este domingo, a las 17.00 horas, tendrá lugar la conferencia de la doctora Luján Comas, quien explicará la transmisión de sentimientos y recuerdos que se le atribuyen al corazón al transplantarlo, hablará sobre las células del corazón y la memoria que estas pueden almacenar. A las 19.00 horas será el turno de Mikel Lizarralde, quien dice tener la capacidad de ver y comunicarse con los seres queridos fallecidos.

Pintura mediúmnica

Este lunes tendrá lugar la novedad más destacada de esta edición. El artista y a la vez médium José Medrado tiene la capacidad de pintar en tres o cuatro minutos, con los ojos cerrados y un pincel, óleos en el estilo de grandes pintores como Renoir, Gauguin o Monet. Según indica, lo hace en trance, bajo la posesión de los espíritus de los artistas.

Después de esta demostración, los cuadros serán subastados entre el público, y la recaudación se destinará al orfanato-escuela 'Ciudad de la Luz' de Salvador de Bahía en Brasil.

