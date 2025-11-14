Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de una edición de la feria de Ficoauto. DE LA HERA

Más de un millar de coches para comprar en Ficoauto

La feria de vehículos de ocasión abre sus puertas hoy a las 16.00 en el recinto ferial de Ficoba, donde participan cerca de treinta expositores

Amaia Marco

Irun

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:07

'Busque, compare y, si encuentra algo mejor, ¡cómprelo!'. Así rezaba una campaña de publicidad de mediados de los años 80 que se hizo muy ... popular y que se puede trasladar a Ficoauto, la feria de vehículos de ocasión de Gipuzkoa que se celebra este fin de semana en Ficoba. Buscar, casi no hay que hacerlo, porque los tres pabellones del recinto ferial del Bidasoa y parte del aparcamiento exterior estarán repletos de coches. Comparar, sí. Modelos, marcas, tipos, precios... Hay de todo. Y si finalmente se encuentra algo adecuado para las necesidades de uno y sus posibilidades económicas, comprarlo.

