Más de un millar de coches para comprar en Ficoauto

'Busque, compare y, si encuentra algo mejor, ¡cómprelo!'. Así rezaba una campaña de publicidad de mediados de los años 80 que se hizo muy ... popular y que se puede trasladar a Ficoauto, la feria de vehículos de ocasión de Gipuzkoa que se celebra este fin de semana en Ficoba. Buscar, casi no hay que hacerlo, porque los tres pabellones del recinto ferial del Bidasoa y parte del aparcamiento exterior estarán repletos de coches. Comparar, sí. Modelos, marcas, tipos, precios... Hay de todo. Y si finalmente se encuentra algo adecuado para las necesidades de uno y sus posibilidades económicas, comprarlo.

Atendiendo al perfil de los visitantes de las once ediciones anteriores, se prevé que muchos darán el último paso. Con esa esperanza se movilizan los principales grupos de compraventa de vehículos, así como los concesionarios de la zona. Cerca de treinta expositores en los que se podrán encontrar más de mil vehículos, desde utilitarios hasta los SUV más modernos, así como berlinas, monovolúmenes o furgonetas.

También habrá una importante representación de vehículos de segunda mano, seminuevos, de 'renting', de gerencia...

Variedad y buenas ofertas

Desde la organización destacan que «la venta de vehículos de ocasión lleva varios años ganando terreno respecto a la de los vehículos nuevos, que no pueden ofrecer la inmediatez que proporcionan los coches usados». Además, aseguran que Ficoauto es «una clara muestra de la gran variedad, las buenas ofertas y la profesionalidad del sector, que este año suma a las marcas habituales que han acudido a la feria en las últimas ediciones, otras reconocidas como como Subaru o MG, así como fabricantes recién aterrizados en el mercado como Ebro, Jaecoo, Leapmotor o KGM. Se suman a las habituales Mercedes, Lexus, Toyota, Opel, DS, Citroën, Ligier, Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Hyundai, Ford, Mazda, Land Rover, Jaguar, Maxus, Mitsubishi, Subaru, Skoda, Peugeot, Kia, Abarth, Fiat, Alfa Romeo o Jeep.

Además, en la galería de acceso a los pabellones se colocará una exposición de vehículos electrificados para dar respuesta a un interés que va ganando protagonismo entre los compradores, y lo hace también entre los vehículos de ocasión.

El horario de la duodécima edición de Ficoauto es hoy de 16.00 a 20.00 horas, mañana de 10.00 a 20.00 y el domingo de 10.00 a 19.00, con entrada gratuita. Existen dos amplios aparcamientos de coches, también gratuitos, y otra buena opción es acercarse en Topo, ya que la parada de Ficoba se encuentra junto al recinto ferial.