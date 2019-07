Mikel Ubarrechena: «Gipuzkoa necesitaría contratar mil camareros más al año para poder ofrecer un mejor servicio» El presidente de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, Mikel Ubarrechena, en la sede ubicada en Donostia. / Sara Santos Pte. Asoc. Hostelería Gipuzkoa La asociación defiende que el turismo hace de la hostelería un sector en el que se puede tener una proyección de futuro, y no ser solo un «trabajo de paso» ESTRELLA VALLEJO Domingo, 28 julio 2019, 08:02

Remarca que si tanto interés despierta el modelo guipuzcoano en el extranjero, por algo será. Miami, Japón o Corea se han interesado recientemente por las claves de las que se vale Gipuzkoa para ser un destino turístico y gastronómico «sostenible», pero ese éxito no debe eclipsar otros puntos que tienen un mayor margen de mejora. El presidente de la Asociación guipuzcoana de Hostelería, Mikel Ubarrechena, advierte de la falta de personal de barra formado, de que los 'sambenitos' que se le atribuyen al sector no son del todo ciertos (aunque hay excepciones), y de que no se debe culpar a los turistas de los picos de saturación, porque, a su entender, los producen en mayor medida los que se acercan a pasar el día y no tanto los que pernoctan.

- El verano avanza, ¿marcha según lo previsto?

- Está siendo un verano en la línea de los últimos años. San Sebastián es ya una ciudad turística con un modelo de sostenibilidad muy bien valorado en el resto del Estado y me atrevería a decir que también en el mundo. De hecho se han puesto en contacto con nosotros desde varias ciudades de Japón, de Corea y Miami para saber cómo lo estamos haciendo. Somos un referente, una provincia apetecible, pero sin llegar a cifras a las que llegan otras localidades que sí tienen un problema. En Donostia tenemos 7,3 pernoctaciones por habitante, al igual que otras ciudades como Salamanca, mientras que Salou, por ejemplo, tiene 230.

- ¿A qué volumen de turistas no sería recomendable llegar?

- Creo que tampoco hay que obsesionarse con la llegada de turistas. Hay que tener en cuenta que cuando hay picos de saturación en San Sebastián, no se deben a los turistas propiamente dichos que pernoctan en la ciudad, sino que se producen por los guipuzcoanos, navarros o franceses que vienen a pasar el día. De la misma forma que los donostiarras vamos a Astigarraga en época de sidrerías, hay quien en verano viene a la playa. No se pueden cerrar las puertas, pero sí conviene saber a qué se deben los colapsos puntuales que puede haber en el centro de la ciudad. No todos los que pasean por el Boulevard son turistas.

- En los meses de mayor congestión, los donostiarras apenas pisamos la Parte Vieja pese a ser uno de los centros neurálgicos de la ciudad. ¿Se debería hacer por recuperarla como zona de ocio local o es una batalla perdida?

- Es un tema complicado. La Parte Vieja está sufriendo una modificación importante en los últimos años y eso se suma a que tal vez los mismos donostiarras estamos demonizando un poco la Parte Vieja, cuando es un foco del que deberíamos estar orgullosos. El pequeño establecimiento hostelero del autónomo tiende a desaparecer y empiezan a aparecer grandes grupos que van adquiriendo varios locales. Unos lo explotan mejor que otros, pero es la oferta y la demanda, y como asociación ahí no nos podemos meter. Por supuesto que hay que sensibilizar a los hosteleros haciéndoles conscientes de que ha sido la calidad la que nos ha situado donde estamos y que se debe trabajar para que siga siendo así. Para eso surgió también el Instituto del Pintxo, que distingue los locales que operan como se considera adecuado, siguiendo la tradición donostiarra.

- Algunos hosteleros comentan que se ve mucha gente en la calle pero que se consume menos. ¿Es así?

- Puede ser que hayamos perdido algo de ticket medio porque los flujos se reparten más, pero según un estudio que presentamos hace poco de la mano de Tripadvisor y El Tenedor, San Sebastián tiene un ticket medio alto, superior incluso a ciudades como París. El turista viene a consumir y realmente, más allá del precio, valora la calidad y el servicio.

- ¿Cree que los ciudadanos están 'pagando el pato' de vivir en una ciudad que se ha convertido en un destino gastronómico?

- Donostia tiene mucha oferta a muchos precios. Si trabajamos con producto de calidad y el servicio es bueno, el precio evidentemente irá en consonancia, porque la calidad se paga. El problema es cuando te sientes estafado, cuando no te dan el producto como lo esperabas y lo que pagas está por encima del valor percibido.

- ¿Qué incremento se ha producido en las tarifas en los últimos años en la hostelería guipuzcoana?

- Las subidas en los precios del sector están en la línea del IPC, e incluso por debajo. A nivel del Estado, Gipuzkoa está incrementando los precios muy por debajo de lo que lo hacen otras comunidades. De hecho, diría que tenemos el precio muy contenido.

- Ante esos casos en los que uno se siente 'estafado', ¿qué aconseja?

- La opción más directa es no regresar a ese local. No obstante, hace unos días el Ayuntamiento de Donostia sacó el resumen anual de quejas y consultas. El sector hostelero, siempre tan cuestionado, únicamente suma el 1% de estas denuncias, con 9 en total, frente a otros sectores como la telefonía, por ejemplo, que en 2018 recibió 309.

- Quizás el suyo es un sector en el que se utilizan las plataformas web para denunciar estas cuestiones.

- Puede ser, pero piense que cuando un fontanero, por ejemplo, nos cobra 100 euros por la salida y colocar no sabes muy bien qué, no nos quejamos, o no al menos de la misma manera. Por supuesto que en hostelería hay excepciones y hay casos en los que por dos consumiciones te cobran un precio desorbitado y luego el ticket se hace viral, pero en general si se paga a precio alto es porque la calidad del producto así lo demanda.

- ¿Orientan a sus asociados en buenas prácticas?

- La asociación no puede meterse en los precios, pero tenemos manuales de buenas prácticas, sí. De todas formas, cuando un empresario coge un establecimiento y tiene unas cargas de alquiler, impuestos, trabajadores, etc. tiene que hacer su escandallo. Y cuando vemos el precio de un café, en ese café no estás pagando solo el café, estás pagando el servicio, la terraza, la ambientación, las licencias... Muchos factores que son los que hacen que el precio de lo que consumes sea más o menos elevado.

- En abril iniciaron una campaña de captación de personal en Andalucía porque en Gipuzkoa hay pocos candidatos y además con poca experiencia o formación. ¿Se han dado pasos?

- Es una carrera a medio plazo. El gran problema que tenemos en Gipuzkoa es que la hostelería compite con la industria, que es un sector con unas condiciones laborales y una calidad de vida muy buena. En otras comunidades compite con el campo, por eso hay una mayor profesionalización en hostelería en el centro y sur de España. Estamos trabajando en profesionalizar el sector, prestigiar la labor del camarero, de tal forma que sea entendida como una profesión con futuro y para ello, la formación es imprescindible.

- ¿Cuántas contrataciones harían falta?

- Serían necesarias en torno a mil contrataciones de profesionales en Gipuzkoa al año para poder ofrecer un mejor servicio. En Gipuzkoa solo hay tres escuelas de cocina que forman 80 cocineros al año, y cero camareros. Tenemos que ponernos las pilas, dignificar la profesión, formar profesionales en sala y barra, y a partir de ahí buscar gente con talento y formada, tanto aquí como fuera. De lo contrario, en los próximos años tendremos una carencia importante. Hoy en día contratamos a gente sin formar porque no hay más opción, pero debemos apostar por personal que venga con intención de quedarse y no que entienda la hostelería como una profesión refugio en la que estar un par de meses y luego marcharse.

- ¿Una mejora en las condiciones laborales de quienes trabajan en hostelería ayudaría a que se viera como una profesión con futuro?

- Es uno de los 'sambenitos' que tiene este sector, pero los sueldos no son bajos en comparación con otros sectores. Los salarios del sector hostelero en Gipuzkoa son de los más altos a nivel estatal, con una diferencia de entre 300 y 500 euros al mes. Estaremos sobre un 15% de media por encima. Y ahora estamos negociando un convenio que nos gustaría aprobar a lo largo de este año para que exista un marco regulador específico. No obstante, en Gipuzkoa hay 23.246 trabajadores en el sector, de los cuales 20.704 se dedican a la restauración y 2.542 al alojamiento. Muchas veces se nos achaca que abusamos de la temporalidad, cuando 18.600, es decir, el 80% del total son contratos indefinidos. No cabe duda de que si queremos tener un sector profesional y con buenos trabajadores, las condiciones económicas y de conciliación van a tener que mejorar más. Ya con la implantación del sistema de control horario, aquellas jornadas maratonianas han desaparecido.

- En ese informe anual del Ayuntamiento que menciona consta que una de las quejas es por el servicio. ¿Cree que se debería fomentar una atención al público más amable?

- Vamos a trabajar también en eso. Vamos a empezar en breve una campaña para que así como nos distinguimos por tener un gran nivel gastronómico, la amabilidad y el buen servicio sea otro de nuestros puntos fuertes, porque según un informe, el servicio es lo peor valorado en los establecimientos de Gipuzkoa.