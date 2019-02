Mikel Ayestaran: «Desconfío absolutamente de las operaciones internacionales» Mikel Ayestarán se dirige a los asistentes tras recibir el premio bajo la mirada de Urkullu. / RAFAEL GUTIÉRREZ Mikel Ayestaran, corresponsal de EL DIARIO VASCO y Vocento en Jerusalén Recibió ayer de manos del lehendakari el Premio Ignacio Ellacuría, al que fue nominado por Save The Children JESÚS J. HERNÁNDEZ Martes, 5 febrero 2019, 09:04

El corresponsal de EL DIARIO VASCO y Vocento en Jerusalén recibió ayer el Premio Ignacio Ellacuría. Mikel Ayestaran (Beasain, 1975) se forjó en la guerra del Líbano en 2006 y desde entonces ha cubierto todos los conflictos de Oriente Medio. «Espero que me queden muchos años».

- Un nuevo premio por su trayectoria. Enhorabuena.

- Gracias. Lo recibo con inmensa satisfacción y con un mezcla de responsabilidad y sorpresa. Es la primera vez que recibo un premio de fuera del gremio. No me he destacado mucho por mi trabajo con ONG, ni me considero un activista, sino solamente un periodista. Y ver que desde el mundo de la cooperación valoran tu trabajo y creen que ayudas a sensibilizar es importante. Uno nunca sabe si el trabajo llega. Me sirve para ver que estos trece largos años en Oriente Medio están sirviendo para algo.

- Ha contado alguna vez que en casa nunca le han pedido que no vaya a una guerra, pero que su madre, cuando sale el tema, mantiene un silencio diáfano. ¿Siguen aguantando bien?

- Se mantiene, ese silencio se mantiene. Es una de esas leyes no escritas de las familias. Y espero que dure mucho tiempo. Afortunadamente, mi situación ha cambiado. En 2015 nos mudamos a Jerusalén los cuatro de casa y ya no hay tantas despedidas y bienvenidas como antes. Creo que en mi entorno, en general, están más tranquilos porque cada vez llevo más años, conozco más el terreno y a la gente con la que trabajo.

- Tiene hijos pequeños. ¿Jerusalén es suficientemente seguro?

- Sí, tengo dos. Ane, de diez años y Telmo, de siete. Era un reto, pero es una ciudad donde, si no eres árabe, no tienes problemas de seguridad. Toco madera, no ha habido ningún incidente. Hasta 2015 yo tenía dos vidas, una en la que andaba dando tumbos por Irak, Afganistán y Paquistán y otra vida en Euskadi. Decidimos cambiar el Izarraitz por el Monte de Los Olivos. Estamos contentos y espero que sea por mucho tiempo. El salto fue complejo, pero me he dado cuenta de que los niños son los primeros en saber muy bien dónde están en cada momento. Espero que para ellos sea una gran escuela. No sólo el colegio al que van, sino Jerusalén. A mí me ha dado la calma y la posibilidad de escribir dos libros.

«La religión y los nacionalismos han desestabilizado Oriente Medio» FACTORES DE SEPARACIÓN

- ¿Son muy diferentes entre sí las últimas guerras que ha cubierto?

- Hay una generación de periodistas que estuvo marcada por los conflictos de Latinoamérica. Las revueltas de Nicaragua, El Salvador, Panamá, Honduras... La segunda fueron los Balcanes y luego llegó Oriente Medio, con la invasión en 2001 de Afganistán, Irak, las 'primaveras árabes' y Siria. Esta tercera oleada no es tan diferente entre sí. Se mezclan los mismos factores: el tema energético y problemas sectarios, por ejemplo. Por eso es tan útil el aprendizaje y es útil para el siguiente paso. Son conflictos muy interconectados.

- Cuenta en sus libros que fue para allí a entender lo que pasaba. ¿Que ha aprendido hasta ahora?

- Por un lado, el gran nivel de vida que tenemos aquí. Lo bien que vivimos en Donostia o Bilbao. Y también he aprendido que ha habido dos factores fundamentales que han desestabilizado aquella zona: la religión y los nacionalismos. Esos dos factores han separado a los pueblos, interiormente, de una forma brutal. Y también he aprendido a desconfiar absolutamente de las operaciones internacionales lanzadas en nombre de los derechos humanos. Ha supuesto una involución absoluta, como en Afganistán, Irak y Libia. A corto plaza quizá, pero en el medio y largo plazo no sirven para nada.

- ¿La solución nunca pasa por la intervención?

- Yo no tengo la solución, me limito a contarlo. Pero, como testigo directo, puedo asegurar que no ha servido en ninguno de esos tres casos.

- Desplazamientos, intérpretes, medios técnicos. ¿Sigue saliendo a cuenta cubrir una guerra?

- La guerra sigue vendiendo. Pese a la crisis y que las coberturas son más cortas, cuando empiezan los tiros los medios siguen invirtiendo para contarlo. El problema son las posguerras, que me parecen todavía más interesantes y tienen menos tirón.

- ¿Es más difícil ahora o en los años de Leguineche o Pérez-Reverte?

- Cada época tiene sus dificultades. Antes estaban más libres de la tiranía de la multimedia y la necesidad de alimentar al segundo. Pero antes tenían la historia del siglo y no funcionaba el télex. Hoy se transmite más rápido, pero hay menos tiempo para reposar la historia.

- ¿Se ha metido en alguna de la que no sabía si saldría?

- Sí. Y si me he metido yo, ni tan mal. Es diferente cuanto te sorprende. Por eso me dan bastantes reparos los empotramientos con los ejércitos de la OTAN porque dejas tu vida en manos de un sargento de 20 años.