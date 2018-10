Así ha sido este miércoles 10 de octubre Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Miércoles, 10 octubre 2018, 21:05

Jornada de miércoles marcada por la tragedia ocurrida en Mallorca. Al menos diez personas han muerto y cinco han desaparecido como consecuencia de las lluvias torrenciales en la comarca de Levante de Mallorca, donde se han registrado más de 230 litros de agua por metro cuadrado en las últimas horas. Además, destacan los terribles daños en viviendas, calles e inmuebles, así como las decenas de vehículos que se han visto arrastrados por el agua. Un efectivo de 510 personas entre militares, policías, bomberos, psicólogos y diferente personal sanitario, trabaja sobre el terreno devastado, en lo que supone la mayor tragedia de este tipo sufrida en la principal isla balear desde 1989, cuando fallecieron cuatro personas en el municipio de Felantix.

Gipuzkoa. Gipuzkoa seguirá teniendo cárcel y abrirá un nuevo Centro de Inserción Social. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enmendado sus planes de dejar al territorio sin prisión y ha anunciado este miércoles el nuevo proyecto de Instituciones Penitenciarias para sustituir el penal de Martutene, aunque no ha concretado fecha para llevarlo a cabo. «Hay un compromiso de inmediatez», se ha limitado a decir el ministro, pensando en el próximo año.

Osakidetza. El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, ha reconocido este miércoles en el Parlamento Vasco que no se siente «orgulloso, en nada» del desarrollo de la última Oferta Pública de Empleo de Osakidetza, aunque ha afirmado que no le «corresponde» a él, sino a la Fiscalía determinar si las presuntas irregularidades en la OPE de Osakidetzason constitutivas de delito o no. Además, ha anunciado una reorganización en la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Vasco de Salud.

Gastronomika. Unai Paulis, del asador Ana Mari de Irun ha ganado este miércoles el IX Concurso Nacional de Parrilla celebrado en San Sebastian Gastronomika, donde Cárnicas Goya ha logrado el premio a la mejor carne. Con un jurado popular y otro profesional que han juzgado la calidad de la carne, la cocción, la textura y el sabor de la chuleta, este concurso refleja el creciente potencial de la parrilla y las brasas, binomio que gana adeptos en la gastronomía actual.

ETA. Efectivos de la Policía Nacional e Interpol han detenido a las 08.00 horas de este miércoles en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas al presunto miembro de ETA Luis Miguel Ipiña Doña, que estaba huido desde 1980, cuando descendía de un avión procedente de Bogotá. Según ha informado el Ministerio del Interior, Ipiña pretendía entrar en España empleando un pasaporte de México, país donde residía desde 1980 y en el que se nacionalizó en 1987. Precisamente, intentaba entrar en España con pasaporte del país azteca. Esta tarde ha sido puesto en libertad con medidas cautelares y a la espera de juicio.

Política. Los portavoces parlamentarios de PNV, Joseba Egibar, y de EH Bildu, Maddalen Iriarte, han defendido esta mañana en un foro celebrado en el Parlamento Europeo de Bruselas, la legitimidad del derecho a decidir de los vascos como parte de las bases del acuerdo de reforma del Estatuto al que han llegado ambas formaciones en la Cámara de Vitoria. Ambos han insistido en que la consulta a la ciudadanía emana de los propios «derechos históricos del pueblo vasco» y que el reto ha de lograrse mediante la consecución de un nuevo modelo de relación con España «basado en el reconocimiento mutuo y en condiciones de plena igualdad», con un primer paso en la ampliación de competencias y, «en definitiva», en el cumplimiento de «lo que contempla el actual estatuto».

Real Sociedad. Rubén Pardo ha confesado este mediodía que podría estar viviendo sus mejores momentos en la Real Sociedad. «He estado casi un año y medio sin jugar o jugando muy poco y ahora estoy disfrutando, voy con una ilusión tremenda a entrenar y los partidos los afronto con alegría». El jugador está gozando de la confianza de Garitano: «Estoy muy contento, muy feliz, pero sobre todo tengo claro que tengo que seguir en la misma línea e incluso mejorando. Vengo a Zubieta con la mentalidad de seguir trabajado para seguir creciendo. Estos años atrás no he podido jugar muchos partidos seguidos y ahora con la confianza que me está dando el entrenador lo estoy pudiendo hacer».